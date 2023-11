Soirées Tastings Accords Mets & Vins animées par Geoffrey Orban – Educavin 7 Avenue de Champagne Épernay, 21 septembre 2023, Épernay.

Épernay,Marne

Nous vous proposons :

• Une thématique par soirée (programme à venir)

• La présentation du Domaine par le Producteur

• La présentation des typicités du terroir par Geoffrey Orban

• La dégustation de 5 cuvées de la gamme (champagne, vin ou spiritueux)

• La dégustation de 5 éléments de bouche (locaux ou autres)

Master en Œnologie, Maître en Biochimie et Ambassadeur du Champagne en 2006, Geoffrey Orban est consultant pour les professionnels, donne également des cours en école et anime des masterclass, des formations professionnelles, des prestations en évènementiel et en œnotourisme.

Il travaille à la compréhension et à la valorisation de la Champagne et des vins de Champagne. Ses études parcellaires basées sur la dégustation géo-sensorielle de la terre, sa connaissance des terroirs, des assemblages, et la dégustation annuelle de près de 2000 champagnes, lui permettent de faire évoluer de manière constante ses connaissances de la région et de ses vins et de les partager avec vous, que vous soyez dégustateur débutant ou confirmé, amateur ou professionnel.

Pour de belles découvertes en toute convivialité !

Possibilité de bon cadeau

En français.

A partir de 18 ans.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.

Réservations jusqu’au lundi 17H précédant la prestation*

La prestation sera maintenue sous réserve de 21 participants.

2023-09-21 fin : 2023-09-21 21:30:00. .

7 Avenue de Champagne Office de Tourisme Epernay en Champagne

Épernay 51200 Marne Grand Est



We offer :

? One theme per evening (program to come)

? A presentation of the estate by the producer

? Presentation of the terroir by Geoffrey Orban

? Tasting of 5 cuvées from the range (champagne, wine or spirits)

? Tasting of 5 mouth-watering items (local or other)

Master in ?nology, Master in Biochemistry and Champagne Ambassador in 2006, Geoffrey Orban is a consultant for professionals, and also teaches in schools and runs masterclasses, professional training courses, events and ?notourism services.

He works to understand and promote Champagne and Champagne wines. His parcel studies based on geo-sensory tasting of the soil, his knowledge of terroirs and blends, and his annual tasting of almost 2000 champagnes, enable him to constantly evolve his knowledge of the region and its wines, and to share it with you, whether you’re a beginner or confirmed taster, amateur or professional.

Discover the region’s finest wines in a convivial atmosphere!

Gift vouchers available

In French.

From 18 years of age.

Alcohol abuse is dangerous for your health. Drink in moderation.

Reservations must be made by 5 p.m. on the Monday preceding the event*

The event will be held subject to 21 participants

Podemos ofrecerle :

? Un tema por noche (programa por determinar)

? Una presentación de la finca por el productor

? Presentación del terruño por Geoffrey Orban

? Degustación de 5 vinos base de la gama (champán, vino o licores)

? Degustación de 5 productos apetitosos (locales u otros)

Geoffrey Orban, licenciado en ?nología y máster en bioquímica, fue nombrado Embajador del Champagne en 2006. Trabaja como asesor para profesionales, imparte clases en escuelas y organiza masterclasses, cursos de formación profesional, eventos y actos de ?noturismo?

Trabaja para comprender y promocionar Champagne y sus vinos. Sus estudios parcelarios basados en la cata geosensorial del suelo, su conocimiento de los terruños y las mezclas, y su cata anual de casi 2000 champanes, le permiten desarrollar constantemente su conocimiento de la región y sus vinos y compartirlo con usted, ya sea un principiante o un catador experimentado, un aficionado o un profesional.

Una forma agradable de hacer nuevos descubrimientos

Cheques regalo disponibles

En francés.

Mayores de 18 años.

El abuso de alcohol es peligroso para la salud. Beba con moderación.

Las reservas deberán efectuarse antes de las 17.00 horas del lunes anterior a la representación*

El evento se celebrará con un límite de 21 participantes

Wir bieten Ihnen :

? Ein Thema pro Abend (Programm folgt)

? Die Vorstellung der Domaine durch den Produzenten

? Die Vorstellung der typischen Merkmale des Terroirs durch Geoffrey Orban?

? Die Verkostung von 5 Cuvées aus dem Sortiment (Champagner, Wein oder Spirituosen)

? Die Verkostung von 5 Gaumenfreuden (lokale oder andere)

Geoffrey Orban, Master in ?nologie, Master in Biochemie und Botschafter der Champagne 2006, ist Berater für Fachleute, unterrichtet auch an Schulen und leitet Masterclasses, Berufsausbildungen, Event- und Tourismusdienstleistungen.

Er arbeitet daran, die Champagne und die Weine der Champagne zu verstehen und aufzuwerten. Seine auf der geosensorischen Verkostung der Erde basierenden Parzellenstudien, seine Kenntnis der Terroirs, der Assemblagen und die jährliche Verkostung von fast 2000 Champagnern ermöglichen es ihm, sein Wissen über die Region und ihre Weine ständig weiterzuentwickeln und mit Ihnen zu teilen, ob Sie nun Anfänger oder erfahrener Verkoster, Amateur oder Profi sind.

Für schöne Entdeckungen in geselliger Runde!

Möglichkeit eines Geschenkgutscheins

In französischer Sprache.

Ab 18 Jahren.

Der Missbrauch von Alkohol ist gesundheitsschädlich. In Maßen genießen.

Reservierungen bis Montag 17 Uhr vor dem Auftritt*

Die Veranstaltung wird bei 21 Teilnehmern fortgesetzt

