Sardinade du Stade Saint Médardais 7 Avenue de Canterane Saint-Médard-d’Eyrans, 13 juillet 2023, Saint-Médard-d'Eyrans.

Saint-Médard-d’Eyrans,Gironde

En collaboration avec la municipalité, le Stade Saint-Médardais organise sa traditionnelle sardinade du 13 juillet.

Au programme : moules, sardines, frites, boissons…

Feu d’artifice 23h.

2023-07-13 fin : 2023-07-13 . .

7 Avenue de Canterane

Saint-Médard-d’Eyrans 33650 Gironde Nouvelle-Aquitaine



In collaboration with the municipality, the Stade Saint-Médardais organizes its traditional sardinade on July 13.

On the program: mussels, sardines, French fries, drinks?

Fireworks 11pm

En colaboración con el ayuntamiento, el Stade Saint-Médardais organiza su tradicional sardinada el 13 de julio.

En el menú: mejillones, sardinas, patatas fritas, bebidas..

Fuegos artificiales a las 23:00

In Zusammenarbeit mit der Gemeinde organisiert der Stade Saint-Médardais am 13. Juli seine traditionelle Sardinade.

Auf dem Programm stehen Muscheln, Sardinen, Pommes frites, Getränke und vieles mehr

Feuerwerk 23 Uhr

Mise à jour le 2023-07-08 par OT Montesquieu