FESTIVAL – METZ BEER FEST 7 avenue de Blida Metz, 6 octobre 2023, Metz.

Metz,Moselle

25 brasseries françaises et étrangères invitées chaque années pour vous faire découvrir leurs créations !. Tout public

Vendredi 2023-10-06 fin : 2023-10-07 . .

7 avenue de Blida BLIIIDA

Metz 57000 Moselle Grand Est



25 French and foreign breweries are invited every year to show you their creations!

cada año se invita a 25 cervecerías francesas y extranjeras para que le muestren sus creaciones

25 französische und ausländische Brauereien, die jedes Jahr eingeladen werden, um Ihnen ihre Kreationen vorzustellen!

Mise à jour le 2023-08-21 par AGENCE INSPIRE METZ