### Dans le cadre des **Journées Européennes des Métiers d’Art 2022** ### 7 artisans d’art d’ Entre Beauce & Perche , chez Gautier et Bouhours ébénistes à Vieuvicq ### samedi 2 et dimanche 3 avril 2022 de 10h à 19h . Depuis plusieurs années l’atelier Gautier et Bourhours ouvre ses portes pendant les _**Journées Européennes des Métiers d’Art**_. 7 artisans d’art, tous issus du territoire eurélien, se mettent en 4 pour vous faire découvrir leur métier. Rencontrez ces artisans passionnés, admirez leurs savoir-faire lors de ces deux jours exceptionnels d’expositions. En intérieur et en extérieur. Dont : **un joaillier, forgeron, couturière, restaurateur de pianos, ébéniste, tapissière.** Joaillerie: travail sur place et exposition. Forge: démonstration avec forge en service et exposition. Couture: atelier enfants et exposition. Restauration de pianos : démonstration sur place. Ebénisterie : exposition, démonstration sur place et visite de l’atelier. Tapisserie : travail sur place expliqué. . EN SAVOIR PLUS sur les [**Journées Européennes des Métiers d’Art 2022**](https://www.journeesdesmetiersdart.fr/actualite/save-date-les-jema-2022) . Voir [leur site](https://ebenisterie-gautier-et-bouhours.business.site/) Suivre [leur page Facebook](https://www.facebook.com/ebenisteriegautierbouhours/) . samedi 2 et dimanche 3 avril 2022 de 10h à 19h 1 Bel Air 28120 vieuvicq . . [_RETOUR au sommaire de l’AGENDA_](https://www.ducotedebeauceetperche.org/agenda-culturel/)

