Début : 2024-03-08 20:30:00

fin : 2024-03-08 Pour leur 41ème anniversaire, le Lion’s Club de Saint-André-de-Cubzac, vous propose une pièce de théâtre « La Vocation » par Z’Art Pions.

Pour leur 41ème anniversaire, le Lion’s Club de Saint-André-de-Cubzac, vous propose une pièce de théâtre « La Vocation » par Z’Art Pions.

7 allées du Champ de Foire Salle du Champ de Foire

Saint-André-de-Cubzac 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine

