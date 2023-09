Motel / MAR Collectif (théâtre + cinéma) 7 allées du Champ de Foire Saint-André-de-Cubzac, 5 mars 2024, Saint-André-de-Cubzac.

Saint-André-de-Cubzac,Gironde

L’ambiance est posée : un motel, un marécage, des amants, et à l’image des films à suspens des années 60 : un crime… passionnel ?

Le MAR Collectif se saisit du genre thriller. Et c’est dans Psychose, l’œuvre d’Hitchcock sortie en 1960, que leurs personnages s’enferment le temps d’un spectacle.

Franchissez l’entrée de ce Motel, et découvrez un univers de jeux de lumières, de projecteurs, de danses, de playback et de chants, avec des actrices et un acteur qui nous font toucher du doigt les rives de la psychose.

Ce spectacle fait partie des Traversées imaginaires.

Durée : 1h45 – dès 15 ans..

2024-03-05 fin : 2024-03-05 . EUR.

7 allées du Champ de Foire Salle du Champ de Foire

Saint-André-de-Cubzac 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The atmosphere is set: a motel, a swamp, lovers, and in the image of 60?s thrillers: a crime? of passion?

Le MAR Collectif takes on the thriller genre. And it’s in Hitchcock’s Psycho, released in 1960, that their characters lock themselves away for the duration of a show.

Step inside this motel, and discover a world of lights, spotlights, dancing, playback and singing, with actresses and an actor who take us right to the edge of psychosis.

This show is part of the Traversées imaginaires series.

Running time: 1hr 45mins – from age 15.

La atmósfera está ambientada: un motel, un pantano, amantes, y a imagen de las películas de suspense de los años 60: ¿un crimen? ¿de pasión?

Le MAR Collectif aborda el género del thriller. Y es en Psicosis, de Hitchcock, estrenada en 1960, donde sus personajes se encierran durante una función.

Entre en este motel y descubra un mundo de luces, focos, baile, playback y canto, con actrices y un actor que nos llevan al borde de la psicosis.

Este espectáculo forma parte del ciclo Traversées imaginaires.

Duración: 1 hora 45 minutos – a partir de 15 años.

Die Atmosphäre ist vorgegeben: ein Motel, ein Sumpf, Liebende und wie in den Thrillern der 60er Jahre: ein Verbrechen? aus Leidenschaft?

Das MAR Collectif greift auf das Thriller-Genre zurück. In Hitchcocks Psycho aus dem Jahr 1960 schließen sich ihre Figuren für die Dauer einer Vorstellung ein.

Gehen Sie durch den Eingang des Motels und entdecken Sie ein Universum aus Lichtspielen, Scheinwerfern, Tänzen, Playbacks und Gesang.

Diese Aufführung ist Teil der Traversées imaginaires.

Dauer: 1h45 – ab 15 Jahren.

Mise à jour le 2023-09-22 par Bourg Cubzaguais Tourisme