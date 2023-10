Voyage en comédie / Thomas Croisière (humour cinéphile) 7 allées du Champ de Foire Saint-André-de-Cubzac, 15 février 2024, Saint-André-de-Cubzac.

Saint-André-de-Cubzac,Gironde

Soirée exceptionnelle au Champ de Foire avec la version francisée de Tom Cruise. Ben… oui ! Thomas Croisière.

Il nous embarque pour un hilarant voyage en comédie au cours duquel il partage et transmet sa passion pour le cinéma comique et populaire. Car sans Bébel, le Splendid, Audiard, Laforêt, de Funès et des films comme Deux heures moins le quart avant Jésus-Christ, La Boum, L’Aventure c’est l’aventure ou La Vie est un long fleuve tranquille, il ne serait jamais devenu l’immense star que nous connaissons sur France Inter comme à la télévision ou au cinéma.

Durant ce voyage nostalgique, émouvant et surtout drôle, il rend à César ce qui appartient aux films qui n’ont pas eu de César. Vive la comédie et vive le cinéma (nous prions également pour qu’il ne parle pas de Michel Sardou).

Durée : 1h – dès 14 ans..

2024-02-15

7 allées du Champ de Foire Salle du Champ de Foire

Saint-André-de-Cubzac 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine



An exceptional evening at the Champ de Foire with the French version of Tom Cruise. Well? yes! Thomas Croisière.

He takes us on a hilarious journey through comedy, sharing and transmitting his passion for comic and popular cinema. For without Bébel, le Splendid, Audiard, Laforêt, de Funès and films like Deux heures moins le quart avant Jésus-Christ, La Boum, L’Aventure c?est l?aventure or La Vie est un long fleuve tranquille, he would never have become the huge star we know on France Inter, on TV or in the movies.

In this nostalgic, moving and above all funny journey, he gives back to Caesar what belongs to the films that didn’t win a Caesar. Long live comedy and long live cinema (we also pray that he doesn?t mention Michel Sardou).

Running time: 1h – age 14 and up.

Una velada excepcional en el Champ de Foire con la versión francesa de Tom Cruise. ¿Y bien? ¡Sí! Thomas Cruise.

Nos lleva en un desternillante recorrido cómico en el que comparte y transmite su pasión por la comedia y el cine popular. Porque sin Bébel, le Splendid, Audiard, Laforêt, de Funès y películas como Deux heures moins le quart avant Jésus-Christ, La Boum, L’Aventure c’est l’aventure y La Vie est un long fleuve tranquille, nunca se habría convertido en la gran estrella que conocemos en France Inter, en la televisión o en el cine.

En este viaje nostálgico, conmovedor y sobre todo divertido, devuelve al César lo que pertenece a las películas que no ganaron Césares. Larga vida a la comedia y larga vida al cine (también rezamos para que no mencione a Michel Sardou).

Duración: 1 hora – a partir de 14 años.

Ein außergewöhnlicher Abend auf dem Champ de Foire mit der französisierten Version von Tom Cruise. Ben? ja! Thomas Croisière.

Er nimmt uns mit auf eine urkomische Komödienreise, auf der er seine Leidenschaft für das komische und populäre Kino teilt und weitergibt. Denn ohne Bébel, Splendid, Audiard, Laforêt, de Funès und Filme wie Viertel vor zwei vor Christus, La Boum, L’Aventure c’est l’aventure oder La Vie est un long fleuve tranquille wäre er nie zu dem großen Star geworden, den wir auf France Inter, im Fernsehen oder im Kino kennen.

Auf dieser nostalgischen, bewegenden und vor allem lustigen Reise gibt er dem César zurück, was den Filmen gehört, die keinen César bekommen haben. Es lebe die Komödie und es lebe das Kino (wir beten auch dafür, dass er nicht von Michel Sardou spricht).

Dauer: 1 Stunde – ab 14 Jahren.

