Bal Pop 7 allées du Champ de Foire Saint-André-de-Cubzac, 2 février 2024, Saint-André-de-Cubzac.

Saint-André-de-Cubzac,Gironde

Avec Foksabouge, Permis de Jouer et CLAP (Méga-boum).

Un bal, une boum, un dancing, une gigue, un soul train, une block party, un move ton booty, une grosse fête autrement dit une teuf de dingue !

Le concept est simple : c’est en accès libre, il y a de la musique live et un DJ, des danseurs et danseuses pour lancer de grands flashmobs, une buvette et même un bar à paillettes.

Un max de sourires (et quelques gouttes de sueur s’il vous plaît) !.

2024-02-02 fin : 2024-02-02 . EUR.

7 allées du Champ de Foire Salle du Champ de Foire

Saint-André-de-Cubzac 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine



With Foksabouge, Permis de Jouer and CLAP (Méga-boum).

A ball, a boum, a dance, a jig, a soul train, a block party, a move ton booty, a big party in other words!

The concept is simple: free access, live music and a DJ, dancers to launch big flashmobs, a refreshment bar and even a glitter bar.

Maximum smiles (and a few drops of sweat, please)!

Con Foksabouge, Permis de Jouer y CLAP (Méga-boum).

Un baile, un boom, una danza, una giga, un soul train, una fiesta de barrio, un move your booty, una gran fiesta, en otras palabras, ¡una fiesta loca!

El concepto es sencillo: es de acceso libre, hay música en directo y un DJ, bailarines para lanzar grandes flashmobs, un bar de refrescos e incluso un bar de purpurina.

Todo son sonrisas (y unas gotas de sudor, por favor)

Mit Foksabouge, Permis de Jouer und CLAP (Méga-boum).

Ein Ball, eine Boum, ein Dancing, ein Jig, ein Soul Train, eine Block Party, ein Move ton booty, eine große Party oder anders gesagt ein verrücktes Fest!

Das Konzept ist einfach: Es ist frei zugänglich, es gibt Live-Musik und einen DJ, Tänzer und Tänzerinnen, die große Flashmobs starten, einen Getränkestand und sogar eine Glitzerbar.

Ein Lächeln (und ein paar Schweißtropfen bitte)!

Mise à jour le 2023-09-20 par Bourg Cubzaguais Tourisme