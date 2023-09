Jamais dormir / L’annexe – Baptiste Amann (théâtre, dès 8 ans) 7 allées du Champ de Foire Saint-André-de-Cubzac, 23 janvier 2024, Saint-André-de-Cubzac.

Saint-André-de-Cubzac,Gironde

La nuit cache la clé d’un trésor à chérir pour la vie : notre imaginaire.

Et, Eurêka, dans ce spectacle, il est grand ouvert.

Elle ne dort pas. C’est impossible. Il y a trop à inventer la nuit. Trop à découvrir. Surtout quand on a la chance d’habiter un lit-couteau-suisse, de connaître le passage des mondes engloutis, d’être la soeur secrète d’un nuage. Surtout quand la vie derrière la porte est trop dure à rêver.

Que la nuit nous effraie, que le sommeil soit impossible à trouver ou bien que parfois, on en regrette ses nuits blanches, Jamais dormir s’adresse à tous les coeurs d’enfants, qu’ils battent depuis 8 ou 88 ans.

L’Annexe – Baptiste Amann / Artiste fil rouge (Théâtre)

Durée : 45mn – Jeune public dès 8 ans..

2024-01-23 fin : 2024-01-23 . EUR.

7 allées du Champ de Foire Salle du Champ de Foire

Saint-André-de-Cubzac 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The night hides the key to a treasure to be cherished for life: our imagination.

And, Eureka, in this show, it’s wide open.

She’s not asleep. She can’t. There’s too much to invent at night. Too much to discover. Especially when you’re lucky enough to live in a Swiss Army knife bed, to know the way to sunken worlds, to be the secret sister of a cloud. Especially when life behind the door is too hard to dream.

Whether the night frightens us, whether sleep is impossible to find or whether we sometimes regret our sleepless nights, Jamais dormir is for all children?s hearts, whether they have been beating for 8 or 88 years.

L?Annexe ? Baptiste Amann / Artist fil rouge (Theater)

Running time: 45mn – Young audience from 8 years.

La noche esconde la llave de un tesoro para toda la vida: nuestra imaginación.

Y, Eureka, en este espectáculo, está abierta de par en par.

No duerme. No puede dormir. Hay demasiado que inventar por la noche. Demasiado por descubrir. Sobre todo cuando se tiene la suerte de vivir en una cama con una navaja suiza, de conocer el camino a mundos hundidos, de ser la hermana secreta de una nube. Sobre todo cuando la vida detrás de la puerta es demasiado dura para soñar.

Tanto si la noche nos asusta, como si el sueño es imposible de encontrar o si a veces lamentamos nuestras noches en vela, Jamais dormir es para todos los corazones infantiles, lleven latiendo 8 u 88 años.

El anexo ? Baptiste Amann / Artist fil rouge (Teatro)

Duración: 45 minutos – Público infantil a partir de 8 años.

Die Nacht verbirgt den Schlüssel zu einem Schatz, den es ein Leben lang zu hegen und zu pflegen gilt: unsere Vorstellungskraft.

Und, Heureka, in dieser Aufführung ist sie weit geöffnet.

Sie schläft nicht. Das ist nicht möglich. Es gibt zu viel zu erfinden in der Nacht. Es gibt zu viel zu entdecken. Vor allem, wenn man das Glück hat, in einem Schweizer Messerbett zu wohnen, die Passage der versunkenen Welten zu kennen und die heimliche Schwester einer Wolke zu sein. Vor allem, wenn das Leben hinter der Tür zu hart ist, um davon zu träumen.

Ob wir uns nun vor der Nacht fürchten, den Schlaf nicht finden können oder manchmal sogar die schlaflosen Nächte bereuen – Nie schlafen richtet sich an alle Kinderherzen, egal ob sie seit 8 oder 88 Jahren schlagen.

Der Anhang ? Baptiste Amann / Künstler mit rotem Faden (Theater)

Dauer: 45 Min. – Junges Publikum ab 8 Jahren.

Mise à jour le 2023-09-20 par Bourg Cubzaguais Tourisme