Up ! / Cie LagunArte 7 allées du Champ de Foire Saint-André-de-Cubzac, 20 janvier 2024, Saint-André-de-Cubzac.

Saint-André-de-Cubzac,Gironde

À dire avec prudence…

Up ! c’est le haut en anglais [ p] mais en langue basque c’est une interjection qui appelle à la prudence [up]. Poétiquement, l’interprète, lui, dit : on ne peut grandir que jusqu’à sa propre hauteur.

On construit sa vie à chaque instant. On veut grandir, s’élever plus haut, plus grand, mais trop haut donne le vertige. Les éléments de notre construction sont à portée de main, de vue, de corps, de voix, mais parfois tout nous échappe.

Une traversée sonore inattendue pour s’apprêter à se construire, pas à pas.

Cie LagunArte (Chant et Théâtre d’objets)

Durée : 30mn – Jeune public de 6 mois à 4 ans..

2024-01-20 fin : 2024-01-20 . EUR.

7 allées du Champ de Foire Salle du Champ de Foire

Saint-André-de-Cubzac 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine



To be said with caution?

Up! is the word for « up » in English [ p], but in Basque it’s an interjection that calls for caution [up]. Poetically, the interpreter says: you can only grow as tall as you are.

You build your life from the ground up. We want to grow, to rise higher, taller, but too high makes us dizzy. The elements of our construction are within reach of our hands, our eyes, our bodies and our voices, but sometimes everything eludes us.

An unexpected sonic journey to get ready to build, step by step.

Cie LagunArte (Singing and Object Theater)

Duration: 30mn – Young audience 6 months to 4 years.

¿Debe decirse con precaución?

Up! es la palabra para altura en inglés [p], pero en euskera es una interjección que pide precaución [up]. Poéticamente, el intérprete está diciendo: sólo puedes crecer tan alto como eres.

Construyes tu vida momento a momento. Queremos crecer, elevarnos más alto, más alto, pero demasiado alto nos da vértigo. Los elementos de nuestra construcción están al alcance de nuestras manos, nuestros ojos, nuestros cuerpos y nuestras voces, pero a veces todo se nos escapa.

Un viaje sonoro inesperado para disponernos a construir, paso a paso.

Cie LagunArte (Teatro de Cantos y Objetos)

Duración: 30mn – Público infantil de 6 meses a 4 años.

Mit Vorsicht zu sagen?

Up! ist das englische Wort für hoch [ p], aber in der baskischen Sprache ist es eine Interjektion, die zur Vorsicht mahnt [up]. Poetisch ausgedrückt sagt der Übersetzer: Man kann nur bis zu seiner eigenen Höhe wachsen.

Man baut sein Leben in jedem Moment auf. Man will wachsen, höher und größer werden, aber zu hoch macht schwindelig. Die Elemente unserer Konstruktion sind in Reichweite unserer Hände, unserer Augen, unseres Körpers und unserer Stimme, aber manchmal entgleitet uns alles.

Eine unerwartete Klangreise, um sich darauf vorzubereiten, sich Schritt für Schritt aufzubauen.

Cie LagunArte (Gesang und Objekttheater)

Dauer: 30 Min. – Junges Publikum von 6 Monaten bis 4 Jahren.

Mise à jour le 2023-09-20 par Bourg Cubzaguais Tourisme