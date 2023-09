fiBraM / Chriki’z (danse / musique / chant) 7 allées du Champ de Foire Saint-André-de-Cubzac, 16 janvier 2024, Saint-André-de-Cubzac.

Saint-André-de-Cubzac,Gironde

Danse hip hop, chant lyrique, musique orientale : cette magnifique création relie une danseuse, un danseur, une chanteuse et un musicien par un fil ténu, entre grâce et puissance.

Séparant réel et imaginaire, chute et équilibre, ce lien fragile existe entre plusieurs éléments

qui, au premier abord, ne peuvent être liés. La mise en miroir de deux mondes : l’un réel,

l’autre immatériel. Tout est en équilibre, les choses tiennent, mais ne tiennent qu’à un fil.

En partenariat avec Foksabouge.

Durée : 50mn – dès 8 ans..

2024-01-16 fin : 2024-01-16 . EUR.

7 allées du Champ de Foire Salle du Champ de Foire

Saint-André-de-Cubzac 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Hip hop dance, lyrical song, oriental music: this magnificent creation links a dancer, a singer and a musician by a tenuous thread, between grace and power.

Separating real and imaginary, fall and balance, this fragile link exists between several elements

which, at first glance, may seem unrelated. The mirroring of two worlds: one real,

the other immaterial. Everything is in balance, things hold, but only by a thread.

In partnership with Foksabouge.

Running time: 50 minutes – ages 8 and up.

Danza hip hop, canción lírica, música oriental: esta magnífica creación une a un bailarín, un cantante y un músico por un hilo tenue, entre la gracia y la fuerza.

Separando lo real de lo imaginario, cayendo del equilibrio, este frágil vínculo existe entre varios elementos

que, a primera vista, podrían parecer inconexos. El reflejo de dos mundos: uno real,

el otro intangible. Todo está en equilibrio, las cosas se sostienen, pero sólo por un hilo.

En colaboración con Foksabouge.

Duración: 50 minutos – a partir de 8 años.

Hip-Hop-Tanz, lyrischer Gesang, orientalische Musik: Diese wunderbare Kreation verbindet eine Tänzerin, einen Tänzer, eine Sängerin und einen Musiker durch einen dünnen Faden, zwischen Anmut und Kraft.

Real und imaginär, Fall und Gleichgewicht trennend, besteht diese zerbrechliche Verbindung zwischen mehreren Elementen

die auf den ersten Blick nicht miteinander verbunden sein können. Die Spiegelung zweier Welten: die eine real,

die andere immateriell. Alles ist im Gleichgewicht, die Dinge halten, aber sie hängen nur an einem Faden.

In Partnerschaft mit Foksabouge.

Dauer: 50 Min. – ab 8 Jahren.

Mise à jour le 2023-09-20 par Bourg Cubzaguais Tourisme