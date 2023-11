Concert de Noël à St André de Cubzac 7 allées du Champ de Foire Saint-André-de-Cubzac, 22 décembre 2023, Saint-André-de-Cubzac.

Saint-André-de-Cubzac,Gironde

L’École de Musique Intercommunale vous propose un concert de Noël le vendredi 22 décembre à 20h à la salle du Champ de Foire..

2023-12-22 fin : 2023-12-22 . EUR.

7 allées du Champ de Foire Salle du Champ de Foire

Saint-André-de-Cubzac 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The École de Musique Intercommunale offers a Christmas concert on Friday December 22 at 8pm in the Salle du Champ de Foire.

La École de Musique Intercommunale ofrece un concierto de Navidad el viernes 22 de diciembre a las 20.00 horas en la Salle du Champ de Foire.

Die École de Musique Intercommunale lädt am Freitag, den 22. Dezember um 20 Uhr im Salle du Champ de Foire zu einem Weihnachtskonzert ein.

