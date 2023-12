A LA JAMAÏQUE – SPECTACLE DES TRÉTEAUX DE PORNIC 7 Allée du Théâtre Chauvé, 16 mars 2024 20:00, Chauvé.

Chauvé,Loire-Atlantique

La troupe pornicaise Les Tréteaux de Pornic vous invite à embarquer pour son nouveau spectacle en direction de la Jamaïque !.

7 Allée du Théâtre Théâtre de Chauvé

Chauvé 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire



Pornic-based troupe Les Tréteaux de Pornic invites you to embark on its new show, headed for Jamaica!

La compañía Les Tréteaux de Pornic le invita a embarcarse en su nuevo espectáculo con destino a Jamaica

Die Truppe aus Pornic Les Tréteaux de Pornic lädt Sie ein, sich für ihre neue Show in Richtung Jamaika einzuschiffen!

