Cabaret avec le Groupe Spirit 7 Allée du Champ de Foire Saint-André-de-Cubzac, 2 décembre 2023, Saint-André-de-Cubzac.

Saint-André-de-Cubzac,Gironde

Cabaret avec le Groupe Spirt au profit du telethon..

2023-12-02 fin : 2023-12-02 . EUR.

7 Allée du Champ de Foire Salle du Champ de Foire

Saint-André-de-Cubzac 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Cabaret with Groupe Spirt in aid of the telethon.

Cabaret con el grupo Spirt a beneficio del telemaratón.

Kabarett mit der Gruppe Spirt zugunsten des Telethon.

Mise à jour le 2023-11-04 par Bourg Cubzaguais Tourisme