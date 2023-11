Le Comité des Fêtes du Cubzaguais se mobilise pour le Téléthon 7 Allée du Champ de Foire Saint-André-de-Cubzac, 2 décembre 2023, Saint-André-de-Cubzac.

Saint-André-de-Cubzac,Gironde

Samedi 02 Décembre le matin sur le marché vous retrouverez notre stand de gourmandises, avec une belle garbure bien chaude que vous pourrez déguster sur place ou chez vous (si vous venez avec vos contenants), des pâtisseries, des boissons chaudes et notre bonne humeur !!

Le soir à partir de 21h dans la salle du champ de foire, vous régalerez vos yeux et vos oreilles grâce à la revue Cabaret de la Compagnie SPIRIT, règlements à l’office du Tourisme ou sur place le soir. Prix de l’entrée 15 €.

Dimanche 03 décembre, à partir de 14h30 au Champ de Foire, loto spécial viandes (2€ le carton, 8€ les 6 et 15 € les 13).

On compte sur vous pour venir nombreux vous faire plaisir et partager ces moments de solidarité..

On the morning of Saturday, December 02, you’ll find our gourmet stand at the market, with a nice hot garbure that you can enjoy on the spot or at home (if you bring your own containers), pastries, hot drinks and our good mood!

In the evening, from 9 p.m. in the Salle du Champ de Foire, you can feast your eyes and ears on the Cabaret revue by Compagnie SPIRIT. Regulations at the Tourist Office or on site in the evening. Admission 15?

Sunday December 03, from 14:30 at the Champ de Foire, special meat bingo (2? per box, 8? for 6 and 15? for 13).

We’re counting on you to come and enjoy yourself and share these moments of solidarity.

El sábado 02 de diciembre por la mañana en el mercado encontrarás nuestro puesto de delicatessen, con una rica garbure caliente que podrás degustar in situ o en casa (si vienes con tus recipientes), bollería, bebidas calientes y ¡nuestro buen humor!

Por la noche, a partir de las 21:00 h en la Sala del Campo de la Feria, podrá deleitarse con la revista Cabaret de la Compañía SPIRIT. Reglamento en la Oficina de Turismo o in situ por la noche. Entrada 15?

Domingo 3 de diciembre, a partir de las 14.30 h en el Champ de Foire, bingo especial de carne (2? la caja, 8? para 6 y 15? para 13).

Contamos con su presencia para disfrutar y compartir estos momentos de solidaridad.

Samstag, den 02. Dezember morgens auf dem Markt finden Sie unseren Stand mit Leckereien, mit einer schönen heißen Garbure, die Sie vor Ort oder bei Ihnen zu Hause genießen können (wenn Sie mit Ihren Behältern kommen), Gebäck, heiße Getränke und unsere gute Laune!!!

Am Abend ab 21 Uhr werden Sie im Saal des Messegeländes Ihre Augen und Ohren mit einer Kabarett-Revue der Compagnie SPIRIT verwöhnen. Die Eintrittskarten können Sie im Tourismusbüro oder am Abend vor Ort erwerben. Eintrittspreis 15 ?

Sonntag, den 03. Dezember, ab 14:30 Uhr im Champ de Foire, Fleischlotto (2 ? pro Karton, 8 ? pro 6 und 15 ? pro 13).

Wir zählen auf Sie, dass Sie zahlreich erscheinen, um sich eine Freude zu machen und diese Momente der Solidarität zu teilen.

