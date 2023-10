A LA RENCONTRE DE L’ÉQUIPE DE NUIT – LES CHAUVES-SOURIS 7 allée des Marroniers Laquenexy, 24 novembre 2023, Laquenexy.

Laquenexy,Moselle

Venez découvrir entre amis ou en famille le monde merveilleux des chauves-souris de Laquenexy en compagnie de la CPEPESC Lorraine.

La conférence en salle sera suivie d’une petite sortie à l’extérieur pour tenter d’entendre des Pipistrelles ou autres espèces voler au dessus de nos têtes !. Tout public

Vendredi 2023-11-24 18:00:00 fin : 2023-11-24 20:00:00. 0 EUR.

7 allée des Marroniers Mairie

Laquenexy 57530 Moselle Grand Est



Come and discover the wonderful world of bats in Laquenexy with friends and family, in the company of the CPEPESC Lorraine.

The indoor lecture will be followed by a short outdoor outing to try and hear Pipistrelles and other species flying overhead!

Venga a descubrir el maravilloso mundo de los murciélagos en Laquenexy con amigos o en familia, en compañía del CPEPESC Lorraine.

Tras la conferencia en el interior, se realizará una breve salida al exterior para intentar oír el vuelo de los cernícalos y otras especies

Entdecken Sie mit Freunden oder der Familie die wunderbare Welt der Fledermäuse in Laquenexy in Begleitung der CPEPESC Lorraine.

Auf den Vortrag im Saal folgt ein kleiner Ausflug ins Freie, bei dem Sie versuchen können, Pipistrellen oder andere Arten über unsere Köpfe hinweg fliegen zu hören!

Mise à jour le 2023-10-26 par AGENCE INSPIRE METZ