Halloween 7 Allée de Val de San Vicente Mios, 28 octobre 2023, Mios.

Mios,Gironde

Pour Halloween, venez frissoner.

Evènement gratuit – RDV médiathèque et salle des fêtes

Au programme :

– 10h30 à 12h : lectures et jeux pour les 3-6 ans

– 15h à 16h30 : lectures, loisirs créatifs et jeux collectifs pour les 7-11 ans

– 17h : remise des prix du Concours de citrouilles décorées et goûter « chair de poule » !

Plus d’informations et inscriptions au 05 56 26 29 40 ou mediatheque@villemios.fr

Vous voulez encore vous faire des frayeurs ? Participez à la soirée Halloween organisée par les APE des écoles à la salle des fêtes..

7 Allée de Val de San Vicente Médiathèque

Mios 33380 Gironde Nouvelle-Aquitaine



For Halloween, come and shiver.

Free event – RDV media library and village hall

Program:

– 10.30am to 12pm: readings and games for 3-6 year-olds

– 3pm to 4:30pm: readings, creative activities and group games for 7-11 year-olds

– 5pm: Pumpkin decorating competition prize-giving ceremony and goosebumps snack!

Further information and registration on 05 56 26 29 40 or mediatheque@villemios.fr

Looking for more scares? Join in the Halloween party organized by the schools’ APEs at the Salle des Fêtes.

Para Halloween, venga y tiemble.

Evento gratuito – Cita en la mediateca y en la sala del pueblo

En el programa:

– de 10.30 a 12.00: lecturas y juegos para niños de 3 a 6 años

– de 15:00 a 16:30: lecturas, actividades creativas y juegos en grupo para niños de 7 a 11 años

– 17.00 h: concurso de decoración de calabazas, entrega de premios y merienda para poner la piel de gallina

Más información e inscripciones en el 05 56 26 29 40 o en mediatheque@villemios.fr

¿Quiere más sustos? Asista a la fiesta de Halloween organizada por los APE de las escuelas en la Sala de Fiestas.

An Halloween können Sie sich gruseln.

Kostenlose Veranstaltung – RDV Mediathek und Festsaal

Auf dem Programm stehen:

– 10:30 bis 12 Uhr: Lesungen und Spiele für 3-6-Jährige

– 15h bis 16h30: Lesungen, Basteln und gemeinsame Spiele für 7- bis 11-Jährige

– 17 Uhr: Preisverleihung des Wettbewerbs für dekorierte Kürbisse und « Gänsehaut »-Snack!

Weitere Informationen und Anmeldungen unter 05 56 26 29 40 oder mediatheque@villemios.fr

Möchten Sie sich wieder einmal gruseln? Nehmen Sie an der Halloween-Party teil, die von den Elternvereinen der Schulen im Festsaal organisiert wird.

