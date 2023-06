Éclat(s) de Rue 2023 : Héroïne 7 Allée de Livermead Caen, 21 juillet 2023, Caen.

Caen,Calvados

Dans le cadre de la programmation d’Éclat(s) de Rue, saison des arts de la rue de Caen, la Compagnie Les Arts Oseurs propose un spectacle de théâtre de rue (avec entracte).



« Un tribunal à ciel ouvert au coeur de la ville, une audience en temps réel. Des spectateurs invités à suivre quatre heures d’affaires, comme pour de vrai.

Pour y plonger, dix comédiens, musiciens, plasticiens et danseurs incarnent tour à tour juges, prévenus, avocats, badauds ou policiers.

Le public s’accroche à la voix de la narratrice déployant son carnet de bord, entre doutes et découvertes. Héroïne, c’est une épopée théâtrale. »

2023-07-21 à 18:30:00 ; fin : 2023-07-21 23:00:00. .

7 Allée de Livermead Cour de l’école Venoix

Caen 14000 Calvados Normandie



As part of Éclat(s) de Rue, Caen’s street arts season, Compagnie Les Arts Oseurs presents a street theater show (with intermission).

« An open-air court in the heart of the city, a real-time hearing. Spectators are invited to follow four hours of cases, as if for real.

Ten actors, musicians, visual artists and dancers take on the roles of judges, defendants, lawyers, onlookers and police officers.

The audience clings to the voice of the narrator as she unfolds her logbook of doubts and discoveries. Héroïne is a theatrical epic. »

Dentro de la programación de Éclat(s) de Rue, la temporada de artes de calle de Caen, la Compagnie Les Arts Oseurs presenta un espectáculo de teatro de calle (con intermedio).

« Un tribunal al aire libre en el corazón de la ciudad, una audiencia en tiempo real. Se invita a los espectadores a seguir cuatro horas de casos, como si fueran reales.

Diez actores, músicos, artistas plásticos y bailarines se turnan para interpretar los papeles de jueces, acusados, abogados, curiosos y policías.

El público se aferra a la voz de la narradora mientras ésta despliega su diario de dudas y descubrimientos. Héroïne es una epopeya teatral

Im Rahmen des Programms von Éclat(s) de Rue, der Saison der Straßenkunst in Caen, bietet die Compagnie Les Arts Oseurs eine Straßentheateraufführung (mit Pause).

« Ein Gericht unter freiem Himmel im Herzen der Stadt, eine Anhörung in Echtzeit. Zuschauer, die eingeladen sind, vier Stunden lang eine Gerichtsverhandlung zu verfolgen, wie in echt.

Um in diese Welt einzutauchen, verkörpern zehn Schauspieler, Musiker, Künstler und Tänzer abwechselnd Richter, Angeklagte, Anwälte, Schaulustige oder Polizisten.

Das Publikum hält sich an die Stimme der Erzählerin, die ihr Logbuch zwischen Zweifeln und Entdeckungen entfaltet. Heroine ist ein Theaterepos »

