Début : 2024-01-07 14:30:00

fin : 2024-01-07 . Venez nous rejoindre pour soutenir Evann et pour assister au grand Magic Show organisé par l’association le monde magique d’Evann.

Au programme : magie, mentalisme, grande illusion avec plusieurs artistes. Informations pratiques :

– Entrée gratuite.

– Un buvette avec vente de galette des rois et goûté sera proposé au profit de l’association pendant l’entracte. La recette de cette journée sera intégralement reversée à l’association pour l’achat d’équipements , activités et loisirs adaptés au handicap d’Evann 22 ans atteint d’une myopathie. Vous avez possibilité d’adhérer à l’association au tarif annuel de 10€ ou faire un don selon votre générosité pour soutenir Evann atteint d’une maladie génétique rare.

Vous pouvez aussi faire un don en envoyant sur papier libre ou le bulletin d’adhésion téléchargeable sur notre site à l’adresse : www.lemondemagiquedevann.fr .

7 allée de L’étang Complexe Albert Camus

Domloup 35410 Ille-et-Vilaine Bretagne

