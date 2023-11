SPECTACLE – SANTÉ ! 7-9 rue des sports Rohrbach-lès-Bitche, 27 janvier 2024, Rohrbach-lès-Bitche.

Rohrbach-lès-Bitche,Moselle

Venez découvrir le spectacle « Santé » de l’humoriste Julien Strelzyk !

Parce que son nom ressemble à celui d’un médicament, il est allé en immersion dans un hôpital. Un mois plus tard, il sort son médicament à effets secondaires désirables : le STRELZYK contenant du Paracétrodrôle.

Julien vous dresse son diagnostic : bloc opératoire, urgences, infirmières, médecins, médicaments… Tout est passé en revue, même les hypocondriaques sont conquis !

1ère partie de François-Xavier Demaison, Anthony Kavanagh, Olivier De Benoist, les Chevaliers du Fiel et Gad Elmaleh.

Prix du public au Festival Off d’Avignon 2019

« MEILLEUR SPECTACLE Catégorie Humour »

16€ en prévente jusqu’au 24 décembre 2023,

22€ après le 24 décembre et sur place le soir-même si le spectacle n’est pas complet.

Billetterie en ligne : https://my.weezevent.com/rohrbach

Point de ventes physique en mairie ou auprès de l’APAR.. Adultes

Samedi 2024-01-27 20:30:00 fin : 2024-01-27 22:00:00. 22 EUR.

7-9 rue des sports Salle Robert Schuman

Rohrbach-lès-Bitche 57410 Moselle Grand Est



Come and discover comedian Julien Strelzyk’s « Santé » show!

Because his name sounds like a drug, he went to a hospital to immerse himself. A month later, he released his drug with desirable side effects: STRELZYK containing Paracetrodrôle.

Julien gives you his diagnosis: operating room, emergency room, nurses, doctors, drugs? Even hypochondriacs are won over!

1st part of François-Xavier Demaison, Anthony Kavanagh, Olivier De Benoist, les Chevaliers du Fiel and Gad Elmaleh.

Audience prize at Festival Off d?Avignon 2019

« BEST SHOW in the Humor category

16? pre-sale until December 24, 2023,

22? after December 24, and on site the same evening if the show is not sold out.

Online ticketing: https://my.weezevent.com/rohrbach

Physical points of sale in the town hall or at APAR.

Venga a ver el espectáculo « Santé » del humorista Julien Strelzyk

Como su nombre suena a medicamento, fue a un hospital para sumergirse en él. Un mes después, salió con su propio medicamento con efectos secundarios deseables: STRELZYK que contiene Paracetrodrôle.

Julien te da su diagnóstico: quirófano, urgencias, enfermeras, médicos, medicamentos.. Hasta los hipocondríacos se dejan convencer

1ª parte de François-Xavier Demaison, Anthony Kavanagh, Olivier De Benoist, les Chevaliers du Fiel y Gad Elmaleh.

Premio del público en el Festival Off d’Avignon 2019

« MEJOR ESPECTÁCULO » en la categoría de humor

16? anticipada hasta el 24 de diciembre de 2023,

22? después del 24 de diciembre y el mismo día si no se han agotado las entradas.

Venta de entradas en línea: https://my.weezevent.com/rohrbach

Puntos de venta físicos en el ayuntamiento o en la APAR.

Erleben Sie die Show « Santé » des Komikers Julien Strelzyk!

Weil sein Name wie der eines Medikaments klingt, tauchte er in einem Krankenhaus auf Tauchstation. Einen Monat später brachte er sein Medikament mit erwünschten Nebenwirkungen heraus: STRELZYK, das Paracetrodron enthält.

Julien stellt Ihnen eine Diagnose: Operationssaal, Notaufnahme, Krankenschwestern, Ärzte, Medikamente? Alles wird durchleuchtet, selbst Hypochonder sind begeistert!

erster Teil von François-Xavier Demaison, Anthony Kavanagh, Olivier De Benoist, Les Chevaliers du Fiel und Gad Elmaleh.

Publikumspreis beim Festival Off d’Avignon 2019

» BESTES SPECTACLE Kategorie Humor »

16? im Vorverkauf bis zum 24. Dezember 2023,

22? nach dem 24. Dezember und am selben Abend vor Ort, falls die Vorstellung nicht ausverkauft ist.

Online-Ticketing: https://my.weezevent.com/rohrbach

Physische Verkaufsstellen im Rathaus oder bei der APAR.

Mise à jour le 2023-11-20 par OT DU PAYS DE BITCHE