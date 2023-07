Cours de langue et culture françaises 7-9 place de Châteauneuf Tours, 12 juillet 2023, Tours.

Tours,Indre-et-Loire

Cours de langue et culture françaises pour étudiants et adultes. Cours privés en ligne. Cours en immersion : enseignement intensif et personnalisé dans une ambiance conviviale. 7 étudiants maximum par classe. Excursions, cours sur le vin. Hébergement en famille, appartement..

Mercredi 14:00:00 fin : . 910 EUR.

7-9 place de Châteauneuf

Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



French language and culture Lessons for youngsters and adults. Intensive, personalised courses in a convivial atmosphere. Max 7 students per class. Preparation DELF, DALF, TEF, TCF. Excursions, wine classes. Family accommodation, apartments, country house hire or hotel rooms.

Cursos de lengua y civilización francesas para estudiantes y adultos. Enseñanza intensiva y personalizada en un ambiente distendido. 7 estudiantes como máximo por clase. Preparación exámenes DELF, DALF, TEF, TCF. Excursiones, curso sobre el vino.

Kurse für französische Sprache und Kultur für Studenten und Erwachsene. Individueller Intensivunterricht in freundlicher Umgebung. höchstens 7 Studenten/Klasse. Vorbereitung für Sprachprüfungen DELF, DALF, TEF, TCF. Ausflüge, etc. Unterbringung in Familie, Wohnung, privatem Schloss oder Hotel.

