Dédicaces Monsieur Z 7 – 8 square de la Source de l’Hôpital, 26 mai 2023, Vichy.

Vichy,Allier

La boutique Maison Vichy a le plaisir d’accueillir l’illustrateur Monsieur Z, pour une séance de dédicaces le vendredi 26 mai 2023 de 15h à 19h..

2023-05-26 à 15:00:00 ; fin : 2023-05-26 19:00:00. .

7 – 8 square de la Source de l’Hôpital Maison Vichy

Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



The Maison Vichy store is pleased to welcome the illustrator Monsieur Z, for a signing session on Friday, May 26, 2023 from 3pm to 7pm.

La tienda de la Maison Vichy se complace en recibir al ilustrador Monsieur Z, para una sesión de firmas el viernes 26 de mayo de 2023 de 15:00 a 19:00 horas.

Die Boutique Maison Vichy freut sich, den Illustrator Monsieur Z zu einer Signierstunde am Freitag, den 26. Mai 2023, von 15:00 bis 19:00 Uhr begrüßen zu dürfen.

Mise à jour le 2023-05-23 par Vichy Destinations