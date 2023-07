Nouvelle nuit du Conte insolite ! 7-4 Rue Richard Saint-Cannat, 21 juillet 2023, Saint-Cannat.

Saint-Cannat,Bouches-du-Rhône

Retenez bien votre place pour profiter de la soirée avec 5 artistes conteur, conteuse, musicien ou musicienne. Des contes et de la musique à tire larigot, pour passer sous les étoiles une nuit enchantée !.

2023-07-21 19:30:00 fin : 2023-07-21 . EUR.

7-4 Rue Richard Jardin Joseph Richaud

Saint-Cannat 13760 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Don’t forget to reserve your place for the evening with 5 artists, storytellers and musicians. Tales and music galore, for an enchanted night under the stars!

No olvide reservar su plaza para la velada con 5 cuentacuentos y músicos. Cuentacuentos y música a raudales para una noche encantada bajo las estrellas

Halten Sie sich Ihren Platz frei, um den Abend mit fünf Künstlern zu genießen, die Geschichtenerzähler, Geschichtenerzählerin, Musiker oder Musikerin sind. Märchen und Musik in Hülle und Fülle, um eine zauberhafte Nacht unter den Sternen zu verbringen!

Mise à jour le 2023-06-14 par Office de Tourisme d’Aix en Provence