Théâtre d’illustration 7-13 allée du Souvenir Français Broût-Vernet, 20 novembre 2023, Broût-Vernet.

Broût-Vernet,Allier

La MSA, la MAGIC et la mairie de Broût-Vernet ont décidé de s’associer pour mettre en lumière le mal-être agricole à travers le théâtre d’illustrations suivies d’une discussion avec une professionnelle de santé..

2023-11-20 18:00:00 fin : 2023-11-20 . .

7-13 allée du Souvenir Français Salle Pierre D’Alançon

Broût-Vernet 03110 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



The MSA, MAGIC and Broût-Vernet town council have joined forces to shed light on agricultural malaise through theatrical illustrations followed by a discussion with a health professional.

La MSA, MAGIC y el ayuntamiento de Broût-Vernet han decidido unir sus fuerzas para arrojar luz sobre el malestar agrícola a través del teatro de ilustraciones seguido de un coloquio con un profesional de la salud.

Die MSA, die MAGIC und die Stadtverwaltung von Broût-Vernet haben beschlossen, sich zusammenzuschließen, um das Unwohlsein in der Landwirtschaft durch ein Theater mit Illustrationen und einer anschließenden Diskussion mit einer Gesundheitsfachkraft zu beleuchten.

Mise à jour le 2023-11-16 par Office de tourisme Val de Sioule