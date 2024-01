IGORRR 6Mic Aix-en-Provence, mercredi 19 juin 2024.

IGORRR ♫DARK METAL♫ Mercredi 19 juin, 20h30 6Mic De 20 à 27€

Bienvenue dans l’Antre du Métal

Préparez-vous à plonger au cœur de l’obscurité, là où les riffs déchirants rencontrent des kicks surpuissants dans un seul but : !!

Avec le Savage Sinusoid de 2017, Igorrr a largement prouvé être une force musicale vraiment unique – et le Spirituality And Distortion de 2020 confirme cette réputation bien méritée.

Fusionnant des styles musicaux disparates allant du death et du black metal au breakcore, en passant par le balkanique, le baroque et la musique classique, de manière aussi non conventionnelle et imprévisible que passionnante, Igorrr se démarque de tout autre acte, et Spirituality And Distortion affiche une gamme aussi large d’émotions que de sons.

« Se limiter à une seule émotion m’ennuie beaucoup ; la vie est une large gamme d’émotions – parfois on est heureux, parfois triste, en colère, agacé, nostalgique ou émerveillé« , déclare le cerveau derrière tout cela, Gautier Serre.

Tarifs : plein fosse 25€ / réduit fosse 23€ / abonnés carte Vibrations 20€

Guichet soir de concert : +2€

Concert accessible sur l’application Pass Culture.

-6€ sur le tarif réduit pour les étudiants d’Aix-Marseille Université sur présentation d’une carte étudiante d’AMU en cours de validité. Place à retirer directement le soir du concert au guichet billetterie à partir de 18h30. Réservation possible sur billetterie@6mic-aix.fr

Fermeture de la pré-vente en ligne et ouverture du guichet billetterie à 19h.

Billetterie : https://bit.ly/41VPvm1

Ouverture des portes : 18h30

Bar & Restauration sur place

6Mic Chemin des Aubépines, 13090 Aix-en-Provence Aix-en-Provence 13097 Jas de Bouffan Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur