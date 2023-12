PUPPETMASTAZ 6Mic Aix-en-Provence, 25 mai 2024 18:30, Aix-en-Provence.

PUPPETMASTAZ Samedi 25 mai 2024, 20h30 6Mic A partir de 22€

Suite à leur album « Welcome to the Zoo », Puppetmastaz vous emmènera dans un voyage musical depuis leur histoire d’origine jusqu’à leur délicieux futur. Plus de plaisir, plus de musique, plus de chaos et plus de marionnettes vous attendent.

Préparez-vous et prenez vos billets pour venir découvrir cette extravagance animalière !

Ce nouvel album sort avec des headbangers, des morceaux profonds, des morceaux de DJ, des histoires et du rap hardcore, vous donnant l’impression que le bon vieux temps tremble dans vos lobes d’oreilles. Des basses funky, des tambours qui claquent, des rimes malades et la folie typique des marionnettes. PuppetMastaz a récidivé et a amené le boom bap jusqu’en 2023 de manière sauvage.

PUPPETMASTAZ est un groupe de diverses créatures terrestres et extraterrestres.

Ils se sont réunis pour créer le premier groupe de jouets au monde et ont sorti leur première folie « Humans get all the Credit » en 2002. Collaborations avec des humains géniaux comme Chilly Gonzales, Le Peuple de L’herbe, Modeselektor, Smokey Joe et the Kid, Mouse on Mars, Hippocampe Fou, Soom T, Schlachthof Bronx et bien d’autres ont suivi.

Ces animaux ont servi des succès mondiaux comme Puppetmad, Pet Sound, Bigger the Better, Mephistopheles, Take me sur un Ride ou Purple Maple.

Depuis 2002, les Puppetmastaz ont joué plus de 1000 spectacles à travers l’Europe et se sont produits devant des millions de bipèdes au total. Ce groupe indépendant existe depuis 9 albums et continue de grandir à chaque sortie. En juin 2023, ils ont sorti un nouvel album « Welcome to the Zoo ». Et rien n’indique qu’ils soient sur le point de s’arrêter….

Tarifs : Debout prévente plein : 27€ / Debout prévente réduit : 24€ / Debout prévente abonnés : 22€ guichet soir de concert : +2€

Concert accessible sur l’application Pass Culture.

-6€ sur le tarif réduit pour les étudiants d’Aix-Marseille Université sur présentation d’une carte étudiante d’AMU en cours de validité. Place à retirer directement le soir du concert au guichet billetterie à partir de 18h30. Réservation possible sur billetterie@6mic-aix.fr

Fermeture de la pré-vente en ligne et ouverture du guichet billetterie à 19h.

Billetterie : https://bit.ly/4a9tjbR

Ouverture des portes : 18h30

Bar & Restauration sur place

6Mic Chemin des Aubépines, 13090 Aix-en-Provence Aix-en-Provence 13097 Jas de Bouffan Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-05-25T20:30:00+02:00 – 2024-05-25T23:00:00+02:00

2024-05-25T20:30:00+02:00 – 2024-05-25T23:00:00+02:00