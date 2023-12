Le Club Indé: Mad Foxes / The Big Idea 6Mic Aix-en-Provence, 30 mars 2024 19:30, Aix-en-Provence.

Le Club Indé: Mad Foxes / The Big Idea Samedi 30 mars 2024, 20h30 6Mic De 10 à 18€

Le nouveau rendez-vous des amateurs d’Indie Rock où la crème de la scène française côtoie les groupes locaux et internationaux de passage.

Après l’explosif Ashamed, le post-punk flamboyant de Mad Foxes revient à travers leur troisième album, « Inner Battles » . Quand des amoureux de Shame, Fontaines D.C et Metz cherchent à développer de nouvelles sonorités, il en découle un album surprenant et complet. Le groupe provoque la rencontre entre Noise et Pop, osant le mariage du punk et du kitsch des années 80, comme si Elton John allait boire un café avec Joe Talbot.

Inner Battles est le fruit d’un processus créatif profondément introspectif. Le groupe questionne nombre de sentiments qui alimentent leur quotidien, leurs relations, évoquant la santé mentale dans ce qu’elle a d’intime et d’universelle. Mad Foxes laisse alors place au besoin viscéral de partager ses sentiments profonds et chaotiques, tout en cherchant des moyens de s’en extraire, se défaire de cette lutte intérieure pour laisser irradier l’espoir et la lumière.

Après avoir enregistré leur dernier album lors d’une traversée de l’Océan Atlantique à la voile, les rochelais de The Big Idea sont de retour sur la terre ferme pour dévoiler début 2024 un nouveau disque plus radical, à l’image de leur performance live toujours plus intenses avec pas moins de six musiciens sur scène. Un groupe de rock hors normes, sans étiquette, qui brouille les pistes.

Tarifs : plein 16€ / réduit 13€ / abonnés 10€.

Pacte AMU 6€. Pour les étudiants d’Aix-Marseille Université sur présentation d’une carte étudiante d’AMU en cours de validité. Place à retirer directement le soir du concert au guichet billetterie à partir de 18h30. Réservation possible sur billetterie@6mic-aix.fr

Fermeture de la prévente en ligne et ouverture du guichet billetterie à 20h. Tarifs majorés de 2€ sur place.

Billetterie : https://bit.ly/3GvIuhQ

Ouverture des portes : 18h30

Bar & Restauration sur place

