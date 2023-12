WORAKLS ORCHESTRA 6Mic Aix-en-Provence, 23 mars 2024 16:30, Aix-en-Provence.

WORAKLS ORCHESTRA Samedi 23 mars 2024, 17h30, 22h00 6Mic 32€

Dancecode & 6MIC présentent WORAKLS ORCHESTRA

Après une magnifique tournée de festivals durant l’été 2023, Worakls est de retour avec son orchestre pour une série de concerts à travers la France. Cette fois, il a choisi de privilégier des salles de concert de plus petite taille afin de créer une ambiance intime et offrir la meilleure acoustique possible pour présenter en avant-première son tout nouvel album.

• Infos pratiques

→ Tickets : https://shotgun.live/events/worakls-orchestra-6-mic…

→ Lieu : 6MIC

→ Attention, il y a deux séances le même jour. Veuillez vous présenter à celle pour laquelle vous avez acheté votre billet !

■ 1ère séance :

– Ouverture des portes : 17:30

– Horaire du concert : 18:30 – 20:00

■ 2ème séance :

– Ouverture des portes : 22:00

– Horaire du concert : 23:00 – 00:30

→ La tournée complète : www.worakls.fr

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/

