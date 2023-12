SOIREE NEW FRENCH TOUCH – ISHKERO + LEON PHAL 6Mic Aix-en-Provence, 7 mars 2024 19:30, Aix-en-Provence.

SOIREE NEW FRENCH TOUCH – ISHKERO + LEON PHAL Jeudi 7 mars 2024, 20h30 6Mic De 15 à 22€

Révélations de la nouvelle scène jazz française, é et figurent parmi les groupes les plus stimulants du moment.

Cette jeune garde multiplie les concerts et électrise les scènes des festivals, flirtant déjà avec la cour des grands. Entre ferveur jazz et fièvre dancefloor, ils nous offrent ici un live bouillonnant !

Sa maîtrise de l’instrument, son sens inouï de la mélodie et la délicatesse de ses compositions amplifiées par un groove dévastateur ont porté Léon Phal en quelques années comme l’un des musiciens de jazz les plus excitants. Un talent découvert à travers “Canto Bello”, son premier album (sorti en 2019). Léon Phal fut même récemment nominé en finale des Victoires du Jazz 2022, à la suite de la sortie de son second opus “Dust to Stars” en avril 2021.

Son troisième album “ ” vient tout juste de sortir sur le prestigieux label . Un album à travers lequel le groupe poursuit sa quête d’un jazz moderne et résolument groove avec toujours une liberté importante laissée aux improvisations.

On y retrouve les ingrédients sous-jacents du précédent album : un mélange savant de mélodies fortes et de rythmiques entraînantes

Ishkero est un groupe originaire de Paris au groove puissant et moderne, décrit par Jazz Magazine comme « l’une des formations les plus captivantes de la jeune scène Jazz parisienne ».

Après la sortie remarquée de leur 3ème EP « » en 2020 et plus d’une centaine de concerts, le groupe a été nommé lauréat du concours ReZZo Jazz à Vienne 2021/2022 et Jazz Migration #8 2022/2023.

En 2022, le groupe a dévoilé son 1er album tant attendu, » « , apparu sur le label .

Tarifs : Plein 20€ / réduit 17€ / abonnés : 15€

Guichet soir de concert : +2€

Concert accessible sur l’application Pass Culture.

-6€ sur le tarif réduit pour les étudiants d’Aix-Marseille Université sur présentation d’une carte étudiante d’AMU en cours de validité. Place à retirer directement le soir du concert au guichet billetterie à partir de 18h30. Réservation possible sur billetterie@6mic-aix.fr

Fermeture de la pré-vente en ligne et ouverture du guichet billetterie à 19h.

Ouverture des portes : 18h30

Bar & Restauration sur place

