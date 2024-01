ARTHUR H 6MIC Aix En Provence Catégorie d’Évènement: Aix-en-Provence ARTHUR H 6MIC Aix En Provence, 2 mars 2024, Aix En Provence. Après avoir sorti son album «LA VIE» le 17 février 2023, Arthur H sera sur la scène du 6MIC le 02 mars 2024.Rendez-vous au 6MIC pour un concert qui célèbre la joie, le chaos, le Titanic, l’addiction et les divins blasphèmes… Un concert qui célèbre « LA VIE ».

Tarif : 26.00 – 30.20 euros.

Début : 2024-03-02 à 20:30 Réservez votre billet ici 6MIC 160 RUE PASCAL DUVERGER 13090 Aix En Provence 13 Détails Catégorie d’Évènement: Aix-en-Provence Autres Code postal 13090 Lieu 6MIC Adresse 160 RUE PASCAL DUVERGER Ville Aix En Provence Departement 13 Lieu Ville 6MIC Aix En Provence latitude longitude ;

6MIC Aix En Provence 13 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/aix-en-provence/