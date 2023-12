ROLLER DISCO #5 6Mic Aix-en-Provence, 17 février 2024, Aix-en-Provence.

ROLLER DISCO #5 Samedi 17 février 2024, 16h00 6Mic

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-17T16:00:00+01:00 – 2024-02-17T19:00:00+01:00

Fin : 2024-02-17T16:00:00+01:00 – 2024-02-17T19:00:00+01:00

Le Roller Disco, devenu un événement incontournable au 6MIC et revient pour une 5e édition en février !

De 16h à 00h30, les Djs seront présents pour vous faire vibrer aux sons des pépites électro, funk et disco !

Rendez-vous le 17 février prochain pour (re)découvrir le 6MIC transformé en piste de roller géant ! Venez danser sur des sons électro, funk et disco de 16h à minuit 30 !

Des tarifs différents selon vos envies/ besoins :

• Entrée seule

• Entrée + location de patins

L’entrée reste gratuite pour les -6 ans et tarif réduit jusqu’à 12 ans.

Deux pistes de roller : un espace ouvert à tous et un espace réservé aux familles & débutants.

Les protections seront obligatoires pour les mineurs.

Avec ou sans patins vous êtes les bienvenus !

Fermeture des ventes en ligne le 16 novembre à 23h !

– • Entrée enfant – de 6 ans : gratuit

– • Entrée seule / enfant (7 à 12 ans) : 4€

– • Entrée seule : 6€

– • Entrée + location 1H / enfant (7 à 12 ans) : 8€

– • Entrée + location 1H : 10€

– • Entrée abonnés : gratuit

– • Entrée / location abonnés 1H : 4€

Entrée gratuite pour les étudiants d’Aix-Marseille Université grâce au PACTE’AMU (sur présentation d’une carte étudiante d’AMU en cours de validité. Place à retirer directement le soir du concert au guichet billetterie à partir de 16h00.)

—-

Billetterie : https://bit.ly/3ET9eIp

—–

Ouverture des portes : 16h00

Bar & Restauration sur place

6Mic Chemin des Aubépines, 13090 Aix-en-Provence Aix-en-Provence 13097 Jas de Bouffan Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://bit.ly/3ET9eIp »}] [{« link »: « https://bit.ly/3ET9eIp »}]