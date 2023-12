Échos de la Terre du Milieu de Westeros – Neko Light Orchestra 6Mic Aix-en-Provence, 11 février 2024, Aix-en-Provence.

Échos de la Terre du Milieu de Westeros – Neko Light Orchestra Dimanche 11 février 2024, 20h00 6Mic De 29 à 49€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-11T20:00:00+01:00 – 2024-02-11T22:30:00+01:00

Fin : 2024-02-11T20:00:00+01:00 – 2024-02-11T22:30:00+01:00

Mêlant exigence musicale, finesse, puissance rock, passion et liberté de création, le s’est imposé comme référence dans l’univers des ‘ tant pour

les aficionados que le grand public.

Concert hommage aux plus grandes musiques de la saga cinématographique de Peter Jackson » » créées par Howard Shore, et aux plus belles musiques composées par Ramin Djawadi pour la série culte » « . Concert rock mélodique puissant et lyrique, qui invite le spectateur à un

voyage épique et musical inoubliable.

Tarifs : 1 – assis numéroté – Tarif Normal : 49€ // 1 – assis numéroté – Tarif Enfant : 39€ (Réservé aux enfants de moins de 12 ans) // 2 – assis numéroté – Tarif Normal : 39€ // 2 – assis numéroté – Tarif Enfant : 29€ (Réservé aux enfants de moins de 12 ans)

Fermeture de la pré-vente en ligne et ouverture du guichet billetterie à 19h.

Billetterie : https://bit.ly/47JHbIg

Ouverture des portes : 18h30

Bar & Restauration sur place

6Mic Chemin des Aubépines, 13090 Aix-en-Provence Aix-en-Provence 13097 Jas de Bouffan Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur