Le Club Indé: Meule / Copernic Samedi 10 février 2024, 20h30 6Mic De 10 à 18€

3 têtes bien connues du paysage musical tourangeau s’unissent avec la curiosité des touche-à-tout. Celle qui veut explorer et comprendre le psychédélisme d’un , celle qui ne vibre que sous la tension rythmique du allemand 70’s, celle qui dépoussière et modernise.

En première partie, découvrez le groupe de garage rock

À quatre, ils donnent vie à un monstre chimérique ancré entre réalisme brut et onirisme vertigineux. Puisant son influence dans la pop et le psychédélisme des années 60/70, autant que dans le punk et le rock des années 80/90, la bête arbore un patchwork de rythmiques puissantes et fuzz féroce, tissé de mélodies cosmiques et entêtantes.

Tarifs : plein 16€ / réduit 13€ / abonné 10€

Guichet soir de concert : +2€

Concert accessible sur l’application Pass Culture.

-6€ sur le tarif réduit pour les étudiants d’Aix-Marseille Université sur présentation d’une carte étudiante d’AMU en cours de validité. Place à retirer directement le soir du concert au guichet billetterie à partir de 18h30. Réservation possible sur billetterie@6mic-aix.fr

Fermeture de la pré-vente en ligne et ouverture du guichet billetterie à 19h.

Concert Debout

Billetterie : https://bit.ly/49gAFK8

Ouverture des portes : 18h30

Bar & Restauration sur place

