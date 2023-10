Leto 6Mic Aix-en-Provence, 9 février 2024, Aix-en-Provence.

Leto Vendredi 9 février 2024, 20h30 6Mic De 22 à 29€

Grand espoir du rap français depuis ses premiers titres, a fait ses armes très jeune au sein du groupe . Depuis quelques années, le rappeur parisien a multiplié les apparitions aux côtés d’artistes renommés ( , …) et feat. prestigieux ( ).

Artiste efficace et percutant, il a sorti son 2ème album 17% (Rec 118) en septembre 2021 : #2 du Top Album et 8ème meilleur démarrage rap en 2021. Plus récemment il lance un projet commun avec 2 : « ’ é » et livre une performance de grande classe dans le Colors qui accumule plus de 9M de vues.

Tarifs : plein fosse 27€ / réduit fosse 24€ / abonnés fosse 22€ / guichet soir de concert : +2€

Concert bientôt accessible sur l’application Pass Culture.

-6€ sur le tarif réduit pour les étudiants d’Aix-Marseille Université sur présentation d’une carte étudiante d’AMU en cours de validité. Place à retirer directement le soir du concert au guichet billetterie à partir de 18h30. Réservation possible sur billetterie@6mic-aix.fr

Fermeture de la pré-vente en ligne et ouverture du guichet billetterie à 19h.

Concert Debout

Ouverture des portes : 18h30

Bar & Restauration sur place

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

