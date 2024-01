DUB STATION #6 6Mic Aix-en-Provence, samedi 3 février 2024.

DUB STATION #6 ♫♫♫ Samedi 3 février, 21h00 6Mic 22,05€ en pré-vente / 23€ sur place

KING SHILOH enfin de retour à Aix en Provence !

Le légendaire sound system hollandais KING SHILOH revient dans le sud armé de sa sono si particulière pour une soirée dans la plus pure tradition UK Dub.

Au programme les sélections et dubplates de Neil et ses acolytes jusqu’à 2h30 !

▷ KING SHILOH SOUND SYSTEM

↘︎ Dub

King Shiloh est un sound system roots reggae & dub créé en 1991 à Amsterdam, ils voyagent depuis plus de 20 ans avec leur impressionnante sono. King Shiloh a même fait partie du cercle très fermé des sounds résidents aux “University of Dub” à Londres, une première pour un sound system basé hors d’Angleterre.

Le label King Shiloh Majestic est créé en 1997 avec des sorties remarquées et des collaborations avec notamment Earl Sixteen, Lyrical Benjie ou le producteur Dub Creator, Gussie P ou encore Vibronics.

Depuis quelques années, ils animent à Amsterdam des sessions régulières comme les soirées aux “Paradiso” DubY2K ou les “NSDM” et plus récemment les “Amsterdam Sound System Weekender”. Ces dernières auront vu passer des invités internationaux comme Jah Shaka, David Rodigan et Iration Steppas jouant aux côtés de King Shiloh sur le son Shiloh.

Neil, l’opérateur de King Shiloh, toujours à la pointe niveau matériel, a depuis quelques années opté pour un sound system qui diffuse en stéreo. Dernièrement il a complètement reconstruit sa sono et joue maintenant sur 6 voies avec une sono très particulière, de forme arrondie et d’une puissance de 40kW.

Dans le crew, on retrouve également Ras Lion et Big Bless au micro, Majestic B, Lidj Shiloh, ainsi que bien d’autres qui gravitent autour du sound (Lyrical Benjie, Papa Mystic, Afrique Asher, Bagga T (Jah Melodie), President Kirky, Iyah One, Red Danny, Ras Iyiapo et Jah Roots).

▷ Les DUB STATION et MUSICAL RIOT

Venez retrouver l’ambiance des soirées londoniennes rythmées par les basses lourdes des sonos artisanales.

En 2005, l’association aixoise créait les DUB MEETINGS avec le Cabaret Sauvage comme quartier général. Dub Meetings qui deviendront en 2007 les DUB STATION, véritable label pour des soirées qui s’exporteront dans de nombreuses villes et festivals français et ailleurs en europe.

Aujourd’hui, de nombreux collectifs existent partout en Europe, ce mouvement est largement répandu et ses artistes se produisent dans les plus importants festivals européens. Musical Riot a largement contribué à cet essor en prenant la direction artistique de nombreux évènements dédiés à cette culture Garance Reggae Festival (Bagnols sur Cèze), Rototom Sunsplash (Benicassim / Espagne), Télérama Dub festival (Paris).

◤INFOS PRATIQUES◢

↘︎ Horaires 21h-02h30

↘︎ Tarifs :

️ Préventes 21 € + frais de loc.

Sur place 23 €

Stand de vinyles sur place

Stand de RDR avec Plus Belle La Nuit

CB acceptée

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

