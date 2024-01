DUB STATION #6 6MIC Aix En Provence, samedi 3 février 2024.

KING SHILOH enfin de retour à Aix en Provence !Le légendaire sound system hollandais KING SHILOH revient dans le sud armé de sa sonosi particulière pour une soirée dans la plus pure tradition UK Dub.Au programme les sélections et dubplates de Neil et ses acolytes jusqu’à 2h30 ! 21h-02h30 160 Rue Pascal Duverger, 13 090 Aix en Provence Préventes 21 € frais de loc. / sur place 23 € Stand de vinyles sur place CB acceptée

Tarif : 23.00 – 23.00 euros.

Début : 2024-02-03 à 21:00

