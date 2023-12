SATURDAY COLD FEVER 6Mic Aix-en-Provence, 27 janvier 2024 19:30, Aix-en-Provence.

SATURDAY COLD FEVER Samedi 27 janvier 2024, 20h30 6Mic 28€

Rendez-vous le Samedi 27 Janvier 2024 au 6MIC à Aix-en-Provence pour la 1ère édition du !

Une nuit de fièvre musicale, entre ombres et lumières cold & dark wave / synth pop / electro pop & electro music / new wave old school / dark disco. SATURDAY COLD FEVER sera un lieu de grand rassemblement pour un public venant de toute la région qui vous sera proposé dans le cadre idéal et unique du 6MIC à Aix-en-Provence.

Duo charismatique né dans le tourbillon post punk / cold wave des années 80, KAS PRODUCT a créé une alchimie unique qui a marqué plusieurs générations du rock hexagonal et international. Proclamé précurseur d’une scène électro en devenir, KAS PRODUCT reste un groupe emblématique de notre époque en ayant gagné le statut de groupe culte !

La chanteuse MONA SOYOC, décide de remonter sur scène l’année dernière accompagnée de nouveaux musiciens devenant KAS PRODUCT RELOAD avec un son plus actuel tout en rendant hommage à l’âme sonore du groupe. La re-formation en trio incarne la métrique synthétique, l’éthique sonore et le son originel d’un groupe intemporel. Ils joueront tous les plus grands classiques du groupe et de nouveaux titres inédits !

Biberonné à l’underground 80’s, VENIN CARMIN délivre une cold pop sans concession, un dark punk sans détour, comme le feraient une CINDY LAUPER dépressive et une MADONNA suicidaire… Produit de l’imaginaire déviant de Lula, VENIN CARMIN s’anime sous la forme d’un duo avec Valentine aux machines. VENIN CARMIN c’est un bonbon au poison terriblement addictif !

SYDNEY VALETTE fait de la multitude de genres utilisés une des clés de voûte de son travail de création. Cet élément est un facteur important pour comprendre son approche musicale : dépeindre une large palette d’émotions, ne pas s’identifier à une scène en particulier…

Vous entendrez de la dark wave, de l’EBM, du post punk, de la rave, de l’italo-disco, de l’ambient… toujours commandé d’une volonté pop pour une machine à danser imparable.

Le duo mixte dark wave ECHOBERYL nous entraîne dans une mélancolie sensuelle sur une collection de titres electro pop aux teintes new wave 80s terriblement efficaces qui donnera le ton de la soirée.

Ex-membre du groupe MERCI BEAUCOUP, co-créatrice du Bovary Club, STELLA GALACTICA est une barre vitaminée ! Ses set musclés, parsemés d’amour, de kick et de joie sont une invitation à l’euphorie pure et dure !

Elle apporte une touche sensuelle à ses sets DJ qui puisent dans l’électro, la dark disco et la french new wave.

