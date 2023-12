LES iNOUïS DU PRINTEMPS DE BOURGES 6Mic Aix-en-Provence, 20 janvier 2024, Aix-en-Provence.

LES iNOUïS DU PRINTEMPS DE BOURGES Samedi 20 janvier 2024, 19h30 6Mic Gratuit sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-20T19:30:00+01:00 – 2024-01-20T23:00:00+01:00

Fin : 2024-01-20T19:30:00+01:00 – 2024-01-20T23:00:00+01:00

Venez découvrir et encourager les artiste présélectionné·es pour Les iNOUïS du Printemps de Bourges Crédit Mutuel 2024 lors de la seconde audition régionale des antennes Provence-Alpes-Côte d’Azur et Corse, le samedi 20 janvier au 6MIC à Aix-en-Provence !

Les Concerts des Auditions Régionales commencent bientôt !

Du 10 janvier au 10 février prochain, les artistes présélectionné·es se produiront sur scène pour tenter de faire partie de la sélection iNOUïS du Printemps de Bourges Crédit Mutuel 2024 !

Les Artistes : … rendez-vous le 15 décembre !

Les iNOUïS du Printemps de Bourges est le premier dispositif national de repérage et de sélection des nouveaux talents de la musique. Ainsi, les iNOUïS s’appuient sur 28 antennes françaises et francophones, et s’entourent de plus de 350 professionnel·les, pour se mettre à la quête, des nouveaux talents de la musique de demain.

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/

6Mic Chemin des Aubépines, 13090 Aix-en-Provence Aix-en-Provence 13097 Jas de Bouffan Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://bit.ly/48m8wA7 »}] [{« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]