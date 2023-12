STAR.T DALIDA INSTITUTE 6Mic Aix-en-Provence Catégories d’Évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône STAR.T DALIDA INSTITUTE 6Mic Aix-en-Provence, 19 décembre 2023 19:30, Aix-en-Provence. STAR.T DALIDA INSTITUTE Mardi 19 décembre, 20h30 6Mic 5€ Le Dalida Institute vous présente : la deuxième édition du . , son live révélation ! Le rendez-vous découverte de tous les talents dans leur nouvelle promotion.

Pour vous, public d’amateurs et de professionnels du secteur, c’est l’occasion de découvrir les talents de demain, talents de votre région !

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ 6Mic Chemin des Aubépines, 13090 Aix-en-Provence Aix-en-Provence 13097 Jas de Bouffan Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://web.digitick.com/star-t-dalida-institute-6mic-aix-en-provence-19-janvier-2024-css5-6mic-pg101-ri10023523.html »}] [{« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-19T20:30:00+01:00 – 2023-12-19T23:00:00+01:00

2023-12-19T20:30:00+01:00 – 2023-12-19T23:00:00+01:00 Détails Heure : 19:30 Catégories d’Évènement: Aix-en-Provence, Bouches-du-Rhône Autres Code postal 13097 Lieu 6Mic Adresse Chemin des Aubépines, 13090 Aix-en-Provence Ville Aix-en-Provence Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville 6Mic Aix-en-Provence Latitude 43.517428 Longitude 5.424721 latitude longitude 43.517428;5.424721

6Mic Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/aix-en-provence/