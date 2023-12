Dub Station 6Mic Aix-en-Provence, 15 décembre 2023 20:00, Aix-en-Provence.

Dub Station Vendredi 15 décembre, 21h00 6Mic 21€

Pour cette 5ème édition des Dub Station à 6MIC, c’est un superbe plateau de producteurs qui vous est proposé avec la venue du duo Vibronics et Weeding Dub accompagné au micro par Marina P. Et les marseillais Massilia Hi-Fi et Baltimores vous présenteront leur premier album fraîchement sorti sur la full sono de MHF.

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/

6Mic Chemin des Aubépines, 13090 Aix-en-Provence Aix-en-Provence 13097 Jas de Bouffan Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://shotgun.live/fr/events/dub-station-6-mic-5 »}] [{« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-15T21:00:00+01:00 – 2023-12-16T02:30:00+01:00

2023-12-15T21:00:00+01:00 – 2023-12-16T02:30:00+01:00