Bouches-du-Rhône GEORGIO 6Mic Aix-en-Provence, 9 décembre 2023 19:30, Aix-en-Provence. GEORGIO Samedi 9 décembre, 20h30 6Mic 26 / 29€ Avec « Sacré » et « Ciel enfammé », Georgio est allé enflammer les festivals et retourner les salles de concerts. En 2023, le rappeur semble vouloir ouvrir un nouveau chapitre avec sans doute des nouveaux titres à présenter lors d’un concert évènement au Zénith de Paris. La tournée devrait suivre. Tarifs : plein fosse 29€ / réduit fosse 26€ / abonnés carte Vibrations 24€

Guichet soir de concert : +2€

Concert accessible sur l’application Pass Culture.

-6€ sur le tarif réduit pour les étudiants d’Aix-Marseille Université sur présentation d’une carte étudiante d’AMU en cours de validité. Place à retirer directement le soir du concert au guichet billetterie à partir de 18h30. Réservation possible sur billetterie@6mic-aix.fr

—-

Fermeture de la pré-vente en ligne et ouverture du guichet billetterie à 19h.

Billetterie : https://bit.ly/3MavFfe

Ouverture des portes : 18h30

Bar & Restauration sur place

_____________________________________________________________

