TROUBLES – CONCERT LITTÉRAIRE VIRGINIE DESPENTES, CASEY, BÉATRICE DALLE ET ZERÖ 6Mic Aix-en-Provence, 7 décembre 2023, Aix-en-Provence.

TROUBLES – CONCERT LITTÉRAIRE VIRGINIE DESPENTES, CASEY, BÉATRICE DALLE ET ZERÖ Jeudi 7 décembre, 20h00 6Mic A partir de 12€

20H : EUNICE, PERFORMANCE DE LISETTE LOMBÉ ET CLOÉ DU TRÈFLE | COPRODUCTION LA MÉCA / CENTRE POMPIDOU

Histoire d’amour, de transmission et de rémission, Eunice montre l’héroïne se lancer dans une quête de vérité pour comprendre qui était sa mère. Au cours de son travail de deuil, elle s’éveille à la tendresse et au pardon, et retrouve grâce à la rencontre avec Jennah la voie de l’apaisement. Dans ce roman coup de poing, porté par une langue toute en rythmes, Lisette Lombé explore la féminité, la maternité ou la sororité en rendant un hommage vibrant à la force des sentiments et des liens intimes.

Eunice (Edition Seuil), 2023

DISTRIBUTION :

Texte lu et écrit par Lisette Lombé

Musique Cloé du Trèfle

21H : TROUBLES, CONCERT DE ET AVEC VIRGINIE DESPENTES, CASEY, BÉATRICE DALLE ET ZERÖ

Après le Requiem des Innocents, Virginie Despentes est de retour avec un nouveau projet de concert-littéraire : Troubles. Outre les fidèles complices de Zëro, la rappeuse Casey et Béatrice Dalle s’ajoutent au casting, autour de textes d’auteures des années 60 à nos jours. Trois voix puissantes en osmose avec la foisonnante musique de Zëro, une rencontre événement !

Au départ, il y a la rencontre entre Virginie Despentes et le groupe Zëro autour de textes du subversif Louis Calaferte. La subversion, carburant majeur pour l’écrivaine de Vernon Subutex, sera exhaustée en 2020 par l’arrivée de Béatrice Dalle et de la rappeuse Casey.

Ce porte-parolat incendiaire, antiraciste et féministe débouche alors sur le spectacle Viril, toujours accompagné du groupe noise lyonnais et mis en scène par David Bobée. La tribune, qui offre une dimension titanesque à des écrits pour les luttes raciales, sexuelles, de classe et de genre des cinq dernières décennies n’a hélas pas suffi : Despentes, Dalle, Casey et Zëro enfoncent le clou avec Troubles, nouveau spectacle-pamphlet autour de textes d’auteures des années 60 à nos jours qui éclairent notre époque d’une lumière noire mais intense.

https://youtu.be/Fjb7XE3qFoM?si=ieTdr0adBJKAqjhv

AFTER DJ SET

Paulete Lindacelva (Brésil)

House Music, Electro

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/

6Mic Chemin des Aubépines, 13090 Aix-en-Provence Aix-en-Provence 13097 Jas de Bouffan Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://www.6mic-aix.fr/evenements/troubles-virginie-despentes-casey-beatrice-dalle-et-zerotroubles/ »}] [{« data »: {« author »: « Le Cargo ! », « cache_age »: 86400, « description »: « Dans cette mu00eame Maison de la Pou00e9sie nous avions eu la chance de filmer Virginie Despentes & Zu00ebro pour une (re) lecture en musique d’un texte du gu00e9nial Louis Calaferte. nnEn juin 2017 Virginie et les Zu00ebro ont invitu00e9 Bu00e9atrice Dalle u00e0 les rejoindre pour lire quelques textes de l’un des plus grands ru00e9alisateurs, Pier Paolo Pasolini. nnNous ne pouvions pas rater cela. Nous sommes donc venus les trois soirs, filmer les trois lectures. Nous impru00e9gner de ces textes d’une puissance incroyable totalement incarnu00e9e par Dalle et Despentes, par Despentes et Dalle et magnifiu00e9s par la musique de Zu00ebro.nnPrenez le temps. Posez vous. Laissez vous immerger. Cela mu00e9rite de tout mettre de cotu00e9 pour un peu moins d’une heure et de se consacrer totalement, corps et u00e2mes u00e0 un moment rare.nnUn immense merci u00e0 la Maison de la Pou00e9sie qui nous reu00e7oit u00e0 chaque fois comme peu le font !nnImages : Benoit Lesieux & Renaud de FovillenMontage : Renaud de FovillenSon : Wilo. », « type »: « video », « title »: « Pasolini par Virginie Despentes, Bu00e9atrice Dalle & Zu00ebro u00e0 la Maison de la pou00e9sie », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/Fjb7XE3qFoM/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=Fjb7XE3qFoM », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCCk90yPqGuo1I3NGfs6Ff4g », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://youtu.be/Fjb7XE3qFoM?si=ieTdr0adBJKAqjhv »}, {« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-07T20:00:00+01:00 – 2023-12-07T23:59:00+01:00

2023-12-07T20:00:00+01:00 – 2023-12-07T23:59:00+01:00