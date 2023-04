GOGO PENGUIN 6Mic, 6 décembre 2023, Aix-en-Provence.

GOGO PENGUIN Mercredi 6 décembre, 20h30 6Mic A partir de 22€

– Everything is going to be OK !

Le trio de break-beat émotif et cinématique GoGo Penguin Débordant de l’optimisme des nouveaux départs, avec un nouveau batteur, une nouvelle maison de disques et un son subtilement mis à jour et développé, le groupe inaugure une ère plus libérée sur le plan sonore.

Everything Is Going to Be OK est né d’une période de turbulences et de pertes. Au cours d’une période difficile pour le groupe, marquée par des pertes et des deuils personnels profonds, le studio a offert au groupe un sanctuaire loin de la vie réelle. Le projet qui en résulte tire sa force d’une compréhension et d’une empathie partagées. À travers nos épreuves, ensemble, nous en sortirons plus forts ; tout ira bien.

Tarifs : Assis prévente plein : 27€ / Assis prévente réduit : 25€ / Assis prévente abonnés : 22€ / Debout prévente plein : 26€ / Debout prévente réduit : 23€ / Debout prévente abonnés : 21€ guichet soir de concert : +2€

Concert accessible sur l’application Pass Culture.

-6€ sur le tarif réduit pour les étudiants d’Aix-Marseille Université sur présentation d’une carte étudiante d’AMU en cours de validité. Place à retirer directement le soir du concert au guichet billetterie à partir de 18h30. Réservation possible sur billetterie@6mic-aix.fr

Fermeture de la pré-vente en ligne et ouverture du guichet billetterie à 19h.

Concert Assis ou Debout (choisissez le tarif correspondant au moment de prendre vos billets).

Billetterie : https://bit.ly/3UGLAG9

Ouverture des portes : 18h30

Bar & Restauration sur place

6Mic Chemin des Aubépines, 13090 Aix-en-Provence Aix-en-Provence 13097 Jas de Bouffan Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-06T20:30:00+01:00 – 2023-12-06T23:00:00+01:00

