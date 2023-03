WERENOI 6Mic, 1 décembre 2023, Aix-en-Provence.

WERENOI Vendredi 1 décembre, 20h30 6Mic A partir de 18€

À peine 2 ans après le début de sa carrière, la vague Werenoi s’abat sur la scène hip-hop française et emporte tout sur son passage. Originaire de Montreuil, l’artiste cultive le mystère et ne dévoile son univers, violent et sans concessions, qu’à travers des flows et mélodies uniques.

Performant dans le fond et la forme, il cumule déjà, 3 singles d’or, 1 disque d’or, plus de 160 millions de stream sur spotify et près de 70 millions de vues sur Youtube.

L’année dernière, il décide de sortir une compilation de morceaux fuités, certains depuis plus d’un an, volontairement ou non, l’avenir nous le dira. Intitulée « Telegram » en référence à la plateforme sur laquelle les morceaux ont « leakés », cet opus d’à peine 10 titres, a été certifié disque d’or en moins d’un an d’exploitation.

En 2023, Werenoi prépare son premier projet et part en tournée dans toute la France. Venez rejoindre la League.

Tarifs : plein fosse 23€ / réduit fosse 20€ / abonnés fosse 18€ / guichet soir de concert : +2€

Concert accessible sur l’application Pass Culture.

-6€ sur le tarif réduit pour les étudiants d’Aix-Marseille Université sur présentation d’une carte étudiante d’AMU en cours de validité. Place à retirer directement le soir du concert au guichet billetterie à partir de 18h30. Réservation possible sur billetterie@6mic-aix.fr

Fermeture de la pré-vente en ligne et ouverture du guichet billetterie à 19h.

Concert Debout

Billetterie : https://bit.ly/3JuhTEa

Ouverture des portes : 18h30

Bar & Restauration sur place

6Mic Chemin des Aubépines, 13090 Aix-en-Provence Aix-en-Provence 13097 Jas de Bouffan Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

