IZIA 6Mic, 30 novembre 2023, Aix-en-Provence.

IZIA Jeudi 30 novembre, 20h30 6Mic De 18 à 25€

On pensait la connaître par coeur, et voilà qu’elle arrive à nous surprendre. Izïa signe son grand retour cette année avec son cinquième album attendu cet été, un retour tout aussi réjouissant pour son public que salvateur pour elle. A l’écoute de son premier extrait « Mon cœur », on comprend que les doutes et les limites n’ont pas leur place dans ce nouveau chapitre de sa carrière. L’artiste assume avec talent son goût pour la pop, pas incompatible avec les guitares et les beats nerveux, ni avec la célébration de sa force et l’envie de se battre.

Tarifs : plein fosse 23€ / réduit fosse 20€ / abonnés fosse 18€ / guichet soir de concert : +2€

Concert accessible sur l’application Pass Culture.

-6€ sur le tarif réduit pour les étudiants d’Aix-Marseille Université sur présentation d’une carte étudiante d’AMU en cours de validité. Place à retirer directement le soir du concert au guichet billetterie à partir de 18h30. Réservation possible sur billetterie@6mic-aix.fr

—-

Fermeture de la pré-vente en ligne et ouverture du guichet billetterie à 19h.

—-

Concert Debout

—-

Billetterie : https://bit.ly/3Jjvuga

—–

Ouverture des portes : 18h30

Bar & Restauration sur place

6Mic Chemin des Aubépines, 13090 Aix-en-Provence Aix-en-Provence 13097 Jas de Bouffan Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://bit.ly/3Jjvuga »}] [{« link »: « mailto:billetterie@6mic-aix.fr »}, {« link »: « https://bit.ly/3Jjvuga »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-30T20:30:00+01:00 – 2023-11-30T23:00:00+01:00

2023-11-30T20:30:00+01:00 – 2023-11-30T23:00:00+01:00