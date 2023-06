NeS 6Mic Aix-en-Provence, 30 novembre 2023, Aix-en-Provence.

NeS Jeudi 30 novembre, 20h30 6Mic De 10 à 16€

Après avoir dévoilé l’EP « » porté par le banger « » et parcouru toute la France avec une tournée à guichets fermés, est de retour sur le devant de la scène pour présenter « », son nouveau projet 8 titres, dans lequel on découvre un NeS très introspectif, touchant et sincère.

Bien plus qu’un simple titre de projet, « » fait office de mantra pour le jeune rappeur de 19 ans.

Tarifs : plein fosse 16€ / réduit fosse 13€ / abonnés fosse 10€ / guichet soir de concert : +2€

Concert accessible sur l’application Pass Culture.

-6€ sur le tarif réduit pour les étudiants d’Aix-Marseille Université sur présentation d’une carte étudiante d’AMU en cours de validité. Place à retirer directement le soir du concert au guichet billetterie à partir de 18h30. Réservation possible sur billetterie@6mic-aix.fr

—-

Fermeture de la pré-vente en ligne et ouverture du guichet billetterie à 19h.

—-

Concert Debout

—-

Billetterie : https://bit.ly/433bcjM

—–

Ouverture des portes : 18h30

Bar & Restauration sur place

6Mic Chemin des Aubépines, 13090 Aix-en-Provence Aix-en-Provence 13097 Jas de Bouffan Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://web.digitick.com/nes-concert-6mic-salle-musiques-actuelles-du-pays-d-aix-aix-en-provence-30-novembre-2023-css5-6mic-pg101-ri9648087.html »}] [{« link »: « mailto:billetterie@6mic-aix.fr »}, {« link »: « https://bit.ly/433bcjM »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-30T20:30:00+01:00 – 2023-11-30T23:00:00+01:00

2023-11-30T20:30:00+01:00 – 2023-11-30T23:00:00+01:00