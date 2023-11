LEKØ / Charlie Winston 6Mic Aix-en-Provence, 29 novembre 2023, Aix-en-Provence.

LEKØ / Charlie Winston Mercredi 29 novembre, 20h30 6Mic De 25 à 32€

De Charlie Winston l’on connaît son iconique Like a Hobo, tube du début des années 2000, qui révèle une identité musicale forte, folk et rock à la fois, ainsi qu’une nature prompte au vagabondage, entièrement tendue vers une quête de soi et un besoin de l’autre.

Ce nouvel album, As I Am (le cinquième de sa carrière et premier chez tôt Ou tard), est sans doute le plus introspectif. C’est dans le huis-clos forcé des confinements, sous l’injonction permanente de la distanciation sociale, que Charlie Winston a conçu son nouvel opus, fruit d’une collaboration aussi inattendue que généreuse avec Vianney.

Le chanteur anglais s’y présente sans masque et n’a jamais autant pratiqué la mise à nu : « Ce titre, As I Am, a la valeur d’un mantra. C’est un moyen de rappeler qui je suis et ce que je fais ».

Et c’est sur scène que ce message universel et bienveillant prendra toute son ampleur, dans la ferveur des concerts d’une tournée franco-européenne.

LEKØ

C’est après une rencontre avec Jullien Arniaud (Brother Junior, The HOST, January Sons) que Fabien Collet se lance un ultime défi : LEKØ. Une première fusillade fait exploser l’antenne de Virgin Radio en mars 2020 avec « ME & YOU », puis affole les curseurs YouTube avec « IB2U ». S’en suivra « I TRY » qui confirmera ce cocktail entre puissance et émotion qu’est LEKØ.

« FIREWORKS » son nouveau single, donne une nouvelle fois le ton. Le sifflement de cette cartouche résonne une fois de plus sur les radios nationales (Europe 2, RTL2, NRJ, France Bleu).

« Ø, ’ , é à …

é .»

Tristan de la Flechère

RTL2 « Le son pop-rock »

_____________________________________________________________

Tarifs : plein 30€ / réduit 28€ / abonnés carte Vibrations 25€

Guichet soir de concert : +2€

Concert accessible sur l’application Pass Culture.

-6€ sur le tarif réduit pour les étudiants d’Aix-Marseille Université sur présentation d’une carte étudiante d’AMU en cours de validité. Place à retirer directement le soir du concert au guichet billetterie à partir de 18h30. Réservation possible sur billetterie@6mic-aix.fr

—-

Fermeture de la pré-vente en ligne et ouverture du guichet billetterie à 19h.

—-

Concert Assis / Debout (Placement libre)

—-

Billetterie : https://bit.ly/42LErY6

—–

Ouverture des portes : 18h30

Bar & Restauration sur place

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/

6Mic Chemin des Aubépines, 13090 Aix-en-Provence Aix-en-Provence 13097 Jas de Bouffan Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://bit.ly/42LErY6 »}] [{« link »: « mailto:billetterie@6mic-aix.fr »}, {« link »: « https://bit.ly/42LErY6 »}, {« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-29T20:30:00+01:00 – 2023-11-29T23:00:00+01:00

2023-11-29T20:30:00+01:00 – 2023-11-29T23:00:00+01:00