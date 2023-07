ALBIN DE LA SIMONE 6Mic Aix-en-Provence Catégories d’Évènement: Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône ALBIN DE LA SIMONE 6Mic Aix-en-Provence, 22 novembre 2023, Aix-en-Provence. ALBIN DE LA SIMONE Mercredi 22 novembre, 20h30 6Mic A partir de 22€ Depuis 2003, Albin de la Simone a publié 5 albums (« Albin de la Simone » 2003, « Je vais changer » 2005, « Bungalow ! » 2008, « Un homme » 2012 et « L’un de nous » 2017), aux chansons à la fois pop et singulières, inspirées par les choses de la vie de l’homme, les thèmes éternels de l’amour, de l’amitié, du temps qui passe. Albin de la Simone est aussi musicien, producteur, auteur, compositeur ou arrangeur pour d’autres chanteurs : Vanessa Paradis, Alain Souchon, Alain Chamfort, Keren Ann, Arthur H, Mathieu Boogaerts, JP Nataf, Iggy Pop, Salif Keita… Tarifs : plein 27€ / réduit 24€ / abonnés 22€

Concert accessible sur l’application Pass Culture.

-6€ sur le tarif réduit pour les étudiants d’Aix-Marseille Université sur présentation d’une carte étudiante d’AMU en cours de validité. Place à retirer directement le soir du concert au guichet billetterie à partir de 18h30. Réservation possible sur billetterie@6mic-aix.fr

Fermeture de la prévente en ligne et ouverture du guichet billetterie à 19h. Tarifs majorés de 2€ sur place.

Concert assis

Billetterie : https://bit.ly/3NYdOcl

Ouverture des portes : 18h30

Bar & Restauration sur place

