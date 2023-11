Chu Chi Cha, sortie de résidence 6Mic Aix-en-Provence, 22 novembre 2023, Aix-en-Provence.

Mercredi 22 novembre, 19h30

Le duo Chu Chi Cha débarque à Marseille en plein confinement 2020.

Elle violoniste et lui accordéoniste. L’esprit apocalyptique dans lequel se trouve le monde à ce moment-là les poussent à explorer leurs limites et s’aventurer vers le son frénétique des machines électroniques.

Ils mélangent leur voix, le son acoustique du violon, de l’accordéon et des percussions latino-américaines, avec des boîtes à rythmes électroniques, des samplers et synthétiseur.

Résultat de la musique électro-acoustique basée sur des rythmes latinos.

Le rythme prédominant est celui de la cumbia mais on trouve aussi du merengue, reggaeton, milonga, champeta et autres rythmes afro-américains.

Le dispositif coup de pouce est par définition une aide ponctuelle liée au projet artistique du groupe ou artistes. Il peut être sollicité sur le travail en résidence ou de l’aide administrative. Le coup de pouce est accordé sur sélection, aux projets les plus aboutis répondant aux impératifs d’un entourage technique et dans une temporalité cohérente avec les besoins identifiés par le groupe ou l’artiste ainsi qu’à l’appréciation de l’équipe d’accompagnement.

_____________________________________________________________

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

