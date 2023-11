IMMERSIVE 360: Caïn و Muchi / Malo Lacroi 6Mic Aix-en-Provence, 17 novembre 2023, Aix-en-Provence.

Caïn و Muchi est né de la rencontre de Vanda Forte et Sinclair Ringenbach en 2018, à la faculté d’Aix- Marseille, dans le cadre du Master Acoustique et Musicologie. Entre projets universitaires et apprentissages théorique et pratique de la matière sonore, le duo se forge peu à peu une idéologie commune autour du son.

Le duo naît officiellement pendant le confinement et un premier EP, autoproduit intitulé “Martyr/KU(7)” voit le jour en mars 2020.

Leur univers fusionne musiques traditionnelles de la région MENA et musiques électroniques, à mi-chemin entre expérimental, rap et club music ; symbiose de leurs influences respectives.L’accent est mis sur le détail, aussi bien dans le design sonore que dans l’orchestration, mélangeant voix cristallines, battements électroniques et pulsions percussives.

Le sens s’exprime et trouve son écho dans les textes engagés de Vanda, récits rêveurs et réalistes, peinture d’une vie aux multiples facettes. Il y a là une réelle mise en exergue de sujets qui touchent l’humain : les maladies mentales (dépression, schizophrénie), oppressions sociales (identité de genre, racisme, condition de la femme et des minorités de genre, ségrégation ,..), conflits politiques (guerre en Syrie, conflit israélo- palestien,..). Les thèmes abordés transcendent la condition humaine : la résilience, le nouveau monde, ou encore, l’après-guerre.

Les paroles sont écrites en dialectes arabes (marocain, égyptien, syrien, …) ainsi qu’en arabe littéraire, qui ajoute une dimension poétique et raffinée au texte. Faire varier les dialectes permet à Vanda d’incarner en profondeur ses personnages, comme lorsqu’iel raconte le quotidien de jeunes Syriens.es en proie à la guerre. L’interprétation des textes est confuse, Vanda y sème le doute par le biais de métaphores et allégories. La lecture se fait entre les lignes, entre les rythmes et mélodies dissonantes.

Caïn و Muchi s’est fait progressivement une place dans le paysage culturel de la région Sud, avec des programmations dans des lieux comme La Manufacture à Aix en Provence, la Friche la Belle de Mai, Babel XP, Montévideo, l’Embobineuse, Déviation, la ou encore Villa Arson à Nice et rayonne désormais à l’échelle nationale et internationale.

Le duo aspire pour 2024 à l’ajout d’une dimension visuelle et immersive à leur live en s’associant à l’artiste Malo Lacroix afin d’illustrer la portée des textes de Vanda Forte.

Malo Lacroix

Issu d’un parcours résolument visuel (École Emile Cohl et BT communication visuelle à l’École Presqu’île) Malo Lacroix trouve sa place dans le motion design, la performance vidéo et l’installation.

Son goût pour la matière visuelle au rendu poussé est autant nourri par les faits sociaux actuels que l’esthétique du corps et de l’objet. Il a travaillé comme chef de projet pour le studio BK ainsi qu’à plusieurs reprises avec le studio de production Nerf Optique (incluant Pierre Adrien et Tom Viguier, animateur et motion designer). Malo Lacroix opère aussi en Europe entre l’art visuel / numérique associé aux musiques électroniques : Musée Fabre à Montpellier, Martin Gropius Bau à Berlin, Forte festival au Portugal, Palais de Tokyo et Machine du Moulin Rouge à Paris, De Brake Grond à Amsterdam, Mirage festival et Nuits Sonores à Lyon, Videoformes à Clermont Ferrand etc.

Detect est un Dj et producteur de hip hop et musiques électroniques actif depuis plus de 20 ans. Membre du Klub des Loosers (Records Makers), du Klub des 7 (KDL, ATK, Svinkels), du duo Ballerz (LYL Radio/NTS). Dj pour La Caution ou James Delleck dans les années 2000, mais également fondateur du label Desastre (France, Tanz Hein Herz, Up-Tight), On-Hit Records (Ballerz) et D.A du label Marseillais Gros:Oeuvre, Detect puise ses inspirations dans d’innombrables styles et sous-genres musicaux allant du Grime à la Techno de Detroit au Memphis rap et la Ghetto music.

Vanda Forte, musicologue de formation, n’hésite pas à exprimer une esthétique alliant force et vandalisme en portant une attention particulière aux démarches expérimentales dans son processus de production ou dans sa manière de confectionner des DJ set.

Iel présente dans ces derniers une diversification des structures rythmiques accentuées par des basses issues le plus souvent de la Rave Culture, embaumées par un côté mélodique tantôt fluide, tantôt dérangeant.

En 2020, iel monte le duo Caïn و Muchi où iel chante et co-produit avec Sinclair Ringenbach. Sa poésie pour se projet s’articule autour de l’identité, l’appartenance, le racisme, les guerres,… tout en plaçant le fait de vivre dans un corps de femme en étant non-binaire au centre de ses revendications ; les chants, les criants, haut et fort.

Lab GAMERZ et 6MIC présentent une étape de création de Cyclon, un nouveau projet plastique et sonore de l’artiste Lucien Gaudion. À la lisière de l’architecture et de l’art sonore, Cyclon est une structure circulaire de haut-parleurs générant une diffusion rotatoire des compositions sonores pensées pour ce dispositif immersif. Cyclon propose de bousculer nos repères et nos habitudes perceptives en semant le trouble entre écoute et regard, en se jouant de nos orientations entre les échelles micro et macro, en générant une interaction entre la diffusion sonore et l’espace physique de la salle de concert.

Lucien Gaudion est un artiste sonore. Sa recherche explore la perception auditive et la questionne via une pluralité de formes et contextes d’écoute : compositions électroacoustiques, installations et performances. Il travaille souvent avec des procédés technologiques complexes pour les détourner et s’affranchir de leurs usages établis, de leurs contraintes, de leurs dispositifs coercitifs ; haut-parleurs démembranés, néons sonorisés, arches d’enceintes font partie de sa gamme non-chromatique.

« Au départ, je m’intéresse à ce que le son véhicule comme informations ainsi qu’à sa capacité à générer des espaces multiples et simultanés. Ces nouveaux lieux fictifs et sonores sont pour moi des nouveaux mondes possibles, des espaces mentaux à explorer » (Lucien Gaudion).

Outre son travail d’installation et de performance solo, il fabrique des musiques pour le théâtre et la danse, notamment avec Gurshad Shaheman. Il est artiste associé au GMEM – Centre national de création musicale de Marseille et fait partie de plusieurs collectifs, réseaux et/ou initiatives : il interroge les pratiques audio-tactiles avec le collectif Soma ; il est membre du collectif deletere à Marseille ; il est cofondateur du label daath records pour les musiques expérimentales et a organisé les évènements La Membrane, dédiés aux arts sonores, avec Elena Biserna à Marseille.

Tarif public : 5 €*/ guichet soir de concert : +2€

Concert accessible sur l’application Pass Culture.

-6€ sur le tarif réduit pour les étudiants d’Aix-Marseille Université sur présentation d’une carte étudiante d’AMU en cours de validité. Place à retirer directement le soir du concert au guichet billetterie à partir de 18h30. Réservation possible sur billetterie@6mic-aix.fr

Fermeture de la pré-vente en ligne et ouverture du guichet billetterie à 18h.

Concert Debout

Billetterie : https://bit.ly/47pPqbz

L’entrée inclut l’accès à toute la soirée (sortie de résidence Cyclon + sortie de résidence Caïn , Muchi + DJ set)

Professionnels de la culture, étudiants (filières Arts, Culture, Spectacle, Son, Audiovisuel), presse, demandez votre accréditation ici : https://bit.ly/accred360

*Gratuit pour les abonnés Carte Vibrations et pour les étudiants d’Aix-Marseille Université grâce au Pacte’AMU (réservation sur billetterie@6mic-aix.fr)

Ouverture des portes : 18h30

Bar & Restauration sur place

